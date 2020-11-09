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Десять новостроек передали под заселение по программе реновации на юго-западе Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Десять новостроек передали под заселение по программе реновации на юго-западе Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Гарибальди, 17к1Карта всех событий

На юго-западе Москвы десять новых жилых домов передали под заселение по программе реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в понедельник, 9 ноября.

По его словам, в минувшие выходные началось переселение жителей дома № 17, корпус 1, по улице Гарибальди. Шестьдесят семей получат новое жилье в доме № 32 по Профсоюзной улице.

— Таким образом, в ЮЗАО десять домов находятся в стадии заселения по программе реновации жилищного фонда, — сказал Левкин.

Он уточнил, что переселение планируется провести из 23 домов на юго-западе столицы. Пятнадцать домов уже расселили, 12 из них — снесли.

Всего в ЮЗАО в программу реновации включены 520 домов. Подобраны четыре стартовые площадки: улица Профсоюзная, дом № 32; улица Гарибальди, владение 17; улица Новочеремушкинская, владение 56, корпус 3; Севастопольский проспект, владение 28, корпус 9. Об этом сообщила пресс-служба градостроительной политики Москвы.

Читайте также: Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Можайском районе

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