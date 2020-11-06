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Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Можайском районе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Можайском районе

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Кубинка, 18к2 Карта всех событий

В Можайском районе ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Объект находится на улице Кубинке, владение 18, корпус 2. Фасады здания облицованы керамогранитными плитами в ярких оранжевых тонах. На них установлены короба под кондиционеры. Всего в доме 99 квартир.

Первый этаж будет нежилым. Здесь расположатся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Территорию рядом с домом благоустроили. Рабочие высадили деревья и кустарники, а также установили площадки для отдыха и спорта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что жители столицы, которые участвуют в программе реновации, будут получать электронные уведомления об этапах переселения в личном кабинете и по электронной почте. Данные меры были приняты в рамках нового этапа развития городских электронных услуг и сервисов.

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