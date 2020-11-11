Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дом по реновации начали строить в Лосиноостровском районе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дом по реновации начали строить в Лосиноостровском районе

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Шушенская улица Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации начали строить в Лосиноостровском районе столицы. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание появится по адресу: улица Шушенская, владение 5. Оно возводится по индивидуальному проекту. Всего в доме будет 160 квартир. Их общая жилая площадь составит более 9100 квадратных метров.

Первый этаж будет нежилым. Здесь расположатся магазины, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей. В доме установят системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Прилегающую территорию благоустроят. Рабочие установят детские и спортивные площадки, а также разобьют газоны и высадят деревья, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Более двух миллионов «квадратов» построят на месте сносимых домов по реновации

реновацияМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Детям некогда учиться, взрослым негде голосовать

Все мнения
О проекте