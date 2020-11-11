Дом по реновации начали строить в Лосиноостровском районе

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Шушенская улица Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации начали строить в Лосиноостровском районе столицы. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание появится по адресу: улица Шушенская, владение 5. Оно возводится по индивидуальному проекту. Всего в доме будет 160 квартир. Их общая жилая площадь составит более 9100 квадратных метров.

Первый этаж будет нежилым. Здесь расположатся магазины, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей. В доме установят системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Прилегающую территорию благоустроят. Рабочие установят детские и спортивные площадки, а также разобьют газоны и высадят деревья, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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