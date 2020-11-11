Более двух миллионов «квадратов» построят на месте сносимых домов по реновации

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве на месте сносимых по программе реновации домов построят более двух миллионов квадратных метров жилья. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время в программу включены 122 стартовые площадки. После переселения или сноса старых зданий можно будет возвести около 2,2 миллиона квадратных метров жилья.

— Это позволит создать задел для обеспечения непрерывного волнового переселения более 80 тысяч жителей, — цитирует Бочкарева РИА Новости.

Ранее стало известно, что с начала 2020 года в столице выдано 41 разрешение на строительство домов по программе реновации.

Читайте также: Почти 50 социальных объектов построили в Москве в 2020 году