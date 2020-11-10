С начала года в Москве выдали 41 разрешение на строительство домов по реновации

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С начала 2020 года в столице выдано 41 разрешение на строительство домов по программе реновации. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, программа реновации выполняется по плану.

— Сотрудники Стройкомплекса работают с документацией, рассматривают дополнительные стартовые площадки и проводят различные проверки как в очном, так и в удаленном режиме, — цитирует Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.

Он добавил, что восемь разрешений было выдано на строительство домов на северо-востоке и юго-востоке столицы, пять — на севере Москвы и по четыре — на востоке и юге Москвы.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена в августе 2017 года. Она затронет около одного миллиона горожан и предусматривает расселение жителей 5174 домов.

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