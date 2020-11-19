Минстрой выступил за запрет строительства апартаментов

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой) планирует законодательно утвердить жилой статус уже возведенных апартаментов, но запретить их строительство в дальнейшем. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

По его словам, в будущем нецелесообразно «строить все, что не подходит под жилое». Именно поэтому под амнистию должны попасть апартаменты, которые уже возведены.

Данный вопрос обсуждается не первый год. Сначала Минстрой планировал принять этот законопроект в 2016 году. Тогда предполагалось, что юридически апартаменты будут приравнены к жилым помещениям в многоквартирных домах, сообщает РИА Новости.

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