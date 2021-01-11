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Власти Москвы разработали меры поддержки креативной индустрии
Инженер компании по производству 3D-сканеров Виктор Филатов демонстрирует недавно разработанный прибор, с помощью которого можно виртуально примерять одежду / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы разработали меры поддержки креативной индустрии

Юлия Зыкина

Экономика

В понедельник, 11 января, руководитель московской компании Максим Федюков обратился к столичным властям за субсидией на обучение сотрудников — в рамках мер поддержки креативной индустрии.

По информации Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, программа поддержки креативной индустрии, с которой недавно определились столичные власти, включает в себя в первую очередь создание большой инфраструктуры — профильных технопарков и коворкингов.

Второе направление — организациям и предпринимателям, которые представляют креативную индустрию, продолжат выделять субсидии и гранты.

Третье — представители креативного бизнес-сообщества смогут компенсировать затраты на проведение акселерационных проектов (программы быстрого развития. — «ВМ») и на обучение сотрудников.

И наконец, власти готовы со своей стороны помочь в продвижении креативных продуктов, в том числе на зарубежных рынках.

— Этот сегмент рынка обладает огромным потенциалом роста и увеличения своего вклада в экономику и туристическую привлекательность столицы, — отметили в департаменте.

Креативные индустрии — это виды деятельности, в основе которых лежит творческое начало, навык или талант, и которые могут создавать рабочие места путем производства или интеллектуальной собственности. Таких сфер достаточно много. В общей сложности в Москве с июня прошлого года было организовано свыше 30 встреч с представителями креативного бизнеса. Сейчас уже реализуется ряд предложений, которые были высказаны в ходе консультаций и бесед. Так, например, по просьбе предпринимателей введена дополнительная мера поддержки для организаций, действующих в таких сферах, как культура, искусство и досуг. Таким образом они могут получить субсидии до миллиона рублей. Эта выплата позволяет компенсировать часть затрат на покупку или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам, коммунальные услуги.

— Нам оказали поддержку как на федеральном уровне, так и местном. В частности, от столичных властей мы получили достаточно серьезную сумму в качестве компенсации за выставочную деятельность нашей организации, — рассказал Максим Федюков, генеральный директор московской компании, которая разрабатывает и поставляет 3D-сканеры.

Одна из разработок этой компании применяется в индустрии развлечений. Компьютерной программе нужно всего 90 секунд, чтобы оцифровать фигуру человека и на основе этого снимка 3D-принтер создает его скульптуру. Но у этой технологии есть и более серьезные перспективы — компания вместе с британской сетью магазинов одежды реализует проект цифровой примерочной.

— У нас много креативных идей, но хотелось бы, чтобы в этом году все эти пилотные проекты вышли на массовый рынок. Для этого нам необходимо обучить наших сотрудников. И в данном случае мы обязательно воспользуемся возможностью поддержки, в том числе по возмещению затрат на повышение квалификации, — говорит Максим Федюков.

Кроме того, действующим в креативном секторе организациям сейчас стали доступны и другие инструменты поддержки, включая субсидии на экспорт продукции, программы льготного кредитования.

Также организации могут подать заявку на участие в бизнес-миссиях или воспользоваться программой «Сделано в Москве» для презентации своих товаров или услуг иностранным партнерам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— В конце прошлого года представители правительства Москвы и креативных компаний на онлайн-встрече обсудили основные векторы развития творческой индустрии. Участники определили четыре важных направления поддержки отрасли. Затронули темы создания инфраструктуры, международного продвижения, информационно-аналитической помощи, финансовые и регуляторные меры. Ежегодный оборот сегмента городской экономики уже оценивается в 3 триллиона рублей, и у него сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К креативным сферам относятся около 113 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей столицы. Они обеспечивают работой почти 500 тысяч москвичей. Организации, работающие в сферах культуры, искусства и досуга, могут получить от властей субсидии до 1 миллиона рублей. А резиденты первого креативного технопарка Artplay могут получить различные субсидии на сумму до 10 миллионов рублей.

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