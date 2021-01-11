Кабмин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

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Власти утвердили снижение ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в понедельник, 11 января, на встрече со своими заместителями.

По словам главы правительства, кабмин продолжает улучшать инструменты господдержки, чтобы выполнить национальные цели развития. В этой связи было подписано постановление о снижении ставки по льготным кредитам для МСП и самозанятых до семи процентов годовых.

Мишустин напомнил, что изначально ставка по данным кредитам находилась на уровне 8,5 процента, однако по новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку ЦБ РФ, которая была увеличена на 2,75 процента.

— Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под семь процентов годовых, — приводит ТАСС слова председателя кабинета министров.

По мнению Мишустина, это позволит предпринимателям сократить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства. Более того, снижение ставки создаст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты. Премьер указал на необходимость поддержать бизнес и помочь ему преодолеть финансовые трудности, сохранив при этом кадровый потенциал.

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