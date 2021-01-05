«Банки понесут убытки»: названы эффективные способы избавиться от кредитов

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россиянам вряд ли простят все их кредиты, однако это не означает, что снизить нагрузку от займов нельзя своими силами. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как облегчить кредитное бремя и что делать, если оно все же оказалось непосильным.

Ранее в Госдуму поступило предложение амнистировать кредиты всем заемщикам в стране в пределах трех миллионов рублей. Авторы инициативы отмечают, что население нуждается в дополнительной поддержке на фоне «затянувшейся чрезвычайной ситуации» в РФ, имея в виду негативное влияние пандемии коронавируса.

По мнению экономиста, ведущего научного сотрудника МГУ Андрея Колганова, амнистия кредитов, если ей суждено случиться, будет иметь определенные последствия. Помимо помощи некоторым заемщикам, она принесет проблемы профильным учреждениям, считает эксперт.

— Банки и микрофинансовые организации понесут убытки, а то, насколько велики они будут, зависит от доли кредитов до трех миллионов рублей в портфелях этих компаний. Принятие решения об амнистии займов почти невозможно без решения проблемы компенсации издержек. А как уж это будут решать, пока неясно, — сказал собеседник «ВМ».

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Он отметил, что индивидуальную кредитную нагрузку можно снизить, но это будет нелегко. Эксперт выделил два пути решения этого вопроса: кредитные каникулы и признание банкротства.

— Кредитные каникулы или отсрочка по выплате кредитов — это эффективное решение, когда человек временно потерял источник дохода, лишившись работы. Некоторое время он не может расплачиваться по кредитам, но у него есть шансы найти новые источники денег и вскоре он сможет возобновить выплату займа. В таком случае кредитные каникулы, что называется, спасают человека и в то же время дают кредитным организациям шанс вернуть себе свои же средства. Таким образом, отсрочка по выплате кредита дает время на восстановление платежеспособности, — пояснил собеседник «ВМ».

Второй выход из положения, по словам Колганова, гораздо более неприятный. При таком развитии событий человек должен заявить, что он неплатежеспособен. Далее оформляются соответствующие документы, принимается судебное решение о банкротстве и списывается долг заявителя, который вдобавок соглашается на ряд условий.

— Человека объявят банкротом, только если у него не осталось вообще никаких средств для выплаты займа: ни денег, ни накоплений, ни имущества, которое может быть обращено на взыскание долгов. А после решения суда банкрот не может в течение нескольких лет брать новые кредиты, не имеет права выступать учредителем коммерческой организации, не может оформляться как ИП, не может быть поручителем и так далее. На него накладывается ряд гражданско-правовых ограничений, — подчеркнул ведущий научный сотрудник МГУ.

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

В свою очередь профессор, заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин призвал с особой осторожностью подходить к вопросу взятия кредита, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

— У нас так: берешь чужие деньги на время — отдаешь свои навсегда. Кредит — это очень ответственный шаг, а у нас довольно много безрассудных людей. Надо взвешивать свои риски и способность погасить кредит. И не рассчитывать, что вас обязательно простят, — говорит собеседник «ВМ».

Говоря об амнистии кредитов, профессор указал, что необходимо сперва осознать, кому конкретно хотят помочь. Это могут быть как обеспеченные граждане, которые охотно воспользуются льготой, так и люди, потерявшие в доходах. Им кредиты обслуживать непросто, поэтому для них вопросы поддержки и, в частности, реструктуризации гораздо важнее, подчеркивает Марголин.

— А если говорить об экономике в целом, то сокращение общей кредитной нагрузки произойдет только в том случае, если будет снижена процентная ставка. Когда кредит уже дан, далее все зависит от гарантий доходов заемщика: сможет ли он сохранить свой заработок на прежнем уровне либо повысить его, — пояснил эксперт. — Сейчас в России, слава богу, не приходится ждать того, что доходы будут падать еще сильнее и положение экономики продолжит усугубляться.

Процентные ставки, как уточнил экономист, — это сумма рисков и инфляций. Показатели последней находятся в районе четырех процентов по 2021 году. Это нормальные значения для РФ, входящие в целевые установки, заключил собеседник «ВМ».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россиянам рассказали об основных причинах попадания в список невыездных