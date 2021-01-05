Амнистию кредитов предложили провести в России

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Члены партии «Коммунисты России» предложили провести амнистию кредитов до трех миллионов рублей из-за нестабильной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 5 января, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

По его словам, партия направила предложение в Государственную думу.

Ранее глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, как можно снизить ставку по ипотеке до 2–3 процентов годовых.

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