Депутат рассказал, как можно снизить ставку по ипотеке до 2-3 процентов годовых

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В России действует льготная ставка получения ипотеки – кредит можно оформить под 6,5 процента годовых. При этом, если использовать программу субсидий субъектов, процентную ставку возможно уменьшить. О том, как это работает рассказал глава комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает NEWS.ru.

— Регионы некоторые берут на себя субсидирование процентной ставки. В каждом регионе по–своему. Может достигать 2–3 процента. А в некоторых регионах, например, по сельхозипотеке, – даже меньше одного процента..., — сказал Аксаков.

Депутат отметил, что в Московской области семьям с детьми предоставляют скидку на кредит в размере трех процентов, при этом нужно соблюсти ряд условий, например, ребенок должен быть рожден после 1 января 2020 года и зарегистрирован в области, а также в регионе должен быть зарегистрирован один из родителей. Таким образом, итоговая ставка может составить 3,5 процента.

Ранее губернатор города Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что приоритетным направлением работы властей города является поддержка семей с детьми.

— Сегодня в нашем городе живет более трех тысяч многодетных семей, каждая из которых своевременно обеспечивается всеми мерами социальной поддержки. И в этом году 50 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий, — сообщил губернатор.

Также сообщается, что в 2020 году в Севастополе реализованы два направления поддержки семей с детьми – «Молочная кухня» и «Подарок для новорожденного», передает ФАН.

Читайте также: Средний размер ипотеки в России в октябре обновил рекорд