Средний размер ипотеки в России в октябре обновил рекорд

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Средний размер ипотечного кредита в РФ впервые приблизился к трем миллионам рублей. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

По информации компании, жители страны в октябре в среднем брали 2,96 миллиона рублей, что оказалось больше результата 2019 года на 13,8 процента. При этом в сентябре средний размер ипотеки на покупку жилья составил 2,9 миллиона рублей.

— На рынке ипотечного кредитования в последние месяцы присутствуют, в основном, два фактора роста: государственная программа поддержки и снижение процентных ставок вследствие понижения процентных ставок, что приводит к притоку дополнительных потребителей на этот рынок, — уточнили эксперты.

Так, средняя сумма кредитования в столичном регионе в октябре увеличилась до 4,8 миллиона рублей. В других регионах этот показатель составил 2,45 миллиона рублей, что почти в два раза меньше результата Москвы.

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