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Программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи запустят в России
/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи запустят в России

Юлия Ямпольская

Недвижимость

Государственная компания «Дом.РФ» запустит программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи в России. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора компании Виталия Мутко.

По его словам, на пилот программы будет выделено 300 миллионов рублей из средств компании. Кредиты предоставит банк «Дом.РФ».

Проект могут запустить в декабре 2020 года, он продлится до 1 июля 2021 года. Программа предназначена для заемщиков младше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет. В случае самостоятельного строительства дома будет необходимо заключить договор с подрядчиками.

Уточняется, что ставка по программе будет составлять 6,5 процента. Что касается лимита, в Московском регионе, Петербурге и Ленинградском регионе он составит 12 миллионов рублей, а в других регионах – до 6 миллионов.

Кредит можно будет взять на срок не более 20 лет, первоначальный взнос – не ниже 20 процентов.

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