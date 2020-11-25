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Россияне досрочно погасили рекордное число ипотечных кредитов
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россияне досрочно погасили рекордное число ипотечных кредитов

Ростислав Зубков

Финансы

Взявшие ипотеку россияне стали активнее закрывать кредиты, значительно опережая график. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

По его информации, в третьем квартале объем досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 миллиарда рублей — рекорд для российского рынка. В период с июля по сентябрь объем погашенных займов на 82,2 процента превзошел показатель аналогичного периода 2019 года. Более того, по сравнению со вторым кварталом текущего года этот показатель вырос почти в полтора раза.

Как отмечает ЦБ, главными источниками для стремительного закрытия ипотеки стали накопления, новые кредиты и государственные субсидии.

По словам опрошенных РБК экспертов, такая активность заемщиков связана с пандемией коронавируса. Многие клиенты в условиях распространения инфекции снизили уровень потребления и направили появившиеся деньги на снижение долговой нагрузки.

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