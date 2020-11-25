Россияне досрочно погасили рекордное число ипотечных кредитов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Взявшие ипотеку россияне стали активнее закрывать кредиты, значительно опережая график. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

По его информации, в третьем квартале объем досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 миллиарда рублей — рекорд для российского рынка. В период с июля по сентябрь объем погашенных займов на 82,2 процента превзошел показатель аналогичного периода 2019 года. Более того, по сравнению со вторым кварталом текущего года этот показатель вырос почти в полтора раза.

Как отмечает ЦБ, главными источниками для стремительного закрытия ипотеки стали накопления, новые кредиты и государственные субсидии.

По словам опрошенных РБК экспертов, такая активность заемщиков связана с пандемией коронавируса. Многие клиенты в условиях распространения инфекции снизили уровень потребления и направили появившиеся деньги на снижение долговой нагрузки.

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