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Владимир Ефимов: Сумма выданных льготных ипотек в Москве составила 213,7 миллиарда рублей
Фото: pixabay.com

Владимир Ефимов: Сумма выданных льготных ипотек в Москве составила 213,7 миллиарда рублей

Василиса Чернявская 

Город

Управлением Росреестра по Москве в октябре текущего года зарегистрировано свыше 12 тысяч договоров ипотечного жилищного кредитования. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. В сравнении с предыдущим месяцем, когда была оформлена 10 331 ипотека, показатель увеличился на 17 процентов.

— Исторически низкая инфляция и снижение ипотечных ставок на вторичное жилье с января по сентябрь на 1,1 процентный пункт (до 8,45 процента) привели к усилению спроса на жилье в Москве на вторичном рынке, — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — За январь–сентябрь текущего года объем выданных ипотечных жилищных кредитов на вторичное жилье составил 205 миллиардов рублей. Это на 43 процента больше, чем за три квартала 2019-го.

По словам заммэра, за этот же период количество таких кредитов в Москве выросло по сравнению с январем–сентябрем 2019 года на треть и превысило 40 тысяч.

Владимир Ефимов добавил, что драйвером роста ипотеки в Москве стала программа льготного ипотечного кредитования для новостроек. Их доля сейчас составляет примерно половину от всех регистраций недвижимости с ипотекой с начала 2020 года.

— На 19 ноября сумма выданных льготных ипотечных кредитов в Москве составила 213,7 миллиарда рублей, за месяц этот показатель увеличился на 19,6 процента, — продолжил заммэра. — Количество выданных с начала года льготных кредитов составило 38,7 тысячи, за месяц их число выросло на 18,1 процента.

В настоящее время на столицу приходится более четверти от общей суммы выданных в России льготных ипотечных кредитов.

— Рост интереса покупателей к столичной недвижимости был поддержан снижением ключевой ставки ЦБ РФ и низкой инфляцией, что привело к соответствующему снижению ставок по ипотечным кредитам на покупку вторичного жилья и росту в этом секторе жилищного ипотечного рынка, — сказал Ефимов. — Эти факторы позволили Москве превысить рекордные показатели 2019 года по общему числу регистраций недвижимости с ипотекой.

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