Более 11 тысяч заявок обработал центр поддержки экономики Москвы с марта

/ Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

С марта 2020 года в столичный центр поддержки экономики поступило свыше 11 тысяч обращений от представителей 20 отраслей. Меры, которые были приняты властями, охватывают более 72 процентов из них. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, центр поддержки появился для того, чтобы помочь столичным предпринимателям.

— Большая часть предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашла отражение в четырех антикризисных пакетах, в их числе меры по отсрочке налогов, отсрочке и отмене аренды, предоставлению субсидий. Из числа пострадавших отраслей чаще всего в центр обращались представители торговли (23 процента от общего количества обращений), сферы бытовых услуг (11 процентов), а также общественного питания и туризма (по пять процентов), — рассказал Владимир Ефимов.

Во время ограничений, действующий в марте-апреле 2020 года, на горячую линию центра поступало около тысячи звонков каждую неделю. После введения антикризисных мер количество обращений сократилось, передает официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент большинство поступающих заявок носят уточняющий характер — жители столицы спрашивают, какие именно требования эпидемического характера предприятию стоит соблюдать, куда обратиться за получением поддержки, а также о запросах на новые меры поддержки для бизнеса.

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