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Москвичам рассказали об онлайн-сервисе для бизнесменов «Интерактивный помощник»
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали об онлайн-сервисе для бизнесменов «Интерактивный помощник»

Юлия Ямпольская

Город

Свыше четырех тысяч раз столичные предприниматели воспользовались онлайн-сервисом «Интерактивный помощник» с момента его запуска. Обычно к нему обращались для того, чтобы узнать о субсидиях, доступных для конкретного бизнеса. Также специалисты сервиса подбирали бесплатные образовательные программы для пользователей и информировали о возможностях льготной аренды помещений в Москве.

Одной из самых популярных тем для обращения стал возврат налогов самозанятым и индивидуальным предпринимателям за 2019 год.

Как отметила глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, сервис работает по принципу навигатора.

— Инструмент быстро стал востребованным у малого бизнеса. С момента запуска сервиса в сентябре этого года им воспользовались более четырех тысяч раз. Однако мы продолжаем работать над его усовершенствованием с учетом запросов и обратной связи, которую мы получаем от предпринимателей, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Онлайн-помощник разработала команда mbm.mos — государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы», подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. На данный момент он продолжает работать в тестовом режиме. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно на сайте mbm.mos.ru зарегистрировать личный кабинет, указав в нем статус (организация, ИП, самозанятость) и индивидуальный номер налогоплательщика. Самозанятым жителям столицы достаточно просто указать статус.

На основе полученных данных «Интерактивный помощник» проведет экспресс-проверку по блокам «Обучение», «Меры поддержки» и «Онлайн-продукты». В отдельном блоке собраны данные о столичных субсидиях для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Читайте также: Сервис для предпринимателей «Московский инвестор» заработал в столице

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