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Сервис для предпринимателей «Московский инвестор» заработал в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Сервис для предпринимателей «Московский инвестор» заработал в столице

Юлия Ямпольская

Город

Сервис для столичных предпринимателей заработал в городе. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на данный момент на портале доступны 29 онлайн-сервисов, облегчающих ведение бизнеса в столице.

— Запустили на www.investmoscow.ru сервис для предпринимателей «Московский инвестор». Принимаем вопросы и предложения по инвестициям, — цитирует Собянина РИА Новости.

Глава города уточнил, что для удобства жителей их обращения разделили на несколько тем. Среди них имущественно-земельные отношения, торги, промышленность, особые экономические зоны, налоги.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что сервис представляет собой своеобразную службу одного окна для инвесторов.

Портал поможет решить вопросы с прохождением документов или с принятием решений в городских организациях и в федеральных органах власти, которые работают в Москве.

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