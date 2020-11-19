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Сергей Собянин рассказал о работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса в столице. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы города, предприниматели получили более 17 миллиардов рублей от банков при поддержке Москвы. Именно благодаря этому они смогли сохранить рабочие места на производстве во время пандемии коронавируса.

— Это работает так: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступает поручителем перед банком и покрывает своим поручительством до 70 процентов займа. Без такой поддержки многие предприниматели просто не могут взять кредит, — рассказал Собянин.

Он также добавил, что больше половины жителей столицы, которые обратились в фонд, являются представителями малого бизнеса.

Заявку на поручительство можно подать через партнеров организации, центры услуг для бизнеса, а также в сам фонд.

Читайте также: Более 3,5 миллиарда рублей получили столичные предприниматели на отсрочку платежей

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