Более 3,5 миллиарда рублей получили столичные предприниматели на отсрочку платежей

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 30 тысяч столичных организаций получили отсрочки платежей по налогу на имущество, земельному налогу и торговому сбору за первый квартал 2020 года. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сумма поддержки превысила 3,5 миллиарда рублей. Он отметил, что столичные организации, пострадавшие от пандемии, смогут перенести срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за первый квартал до 31 декабря 2020 года.

— На 9 ноября такая отсрочка предоставлена 4,93 тысячи организаций, в которых работают почти 700 тысяч человек. Объем отсрочки составил 2,5 миллиарда рублей. Отсрочку платежей по уплате торгового сбора за первый квартал до конца года получили 26 тысяч плательщиков сбора на 72,3 тысячи объектов, ее сумма составила почти один миллиард рублей, — уточнил Ефимов.

Он также добавил, что отсрочка платежей позволила жителям столицы направить средства на выполнение обязательств перед сотрудниками, а также решить актуальные для бизнеса задачи.

Глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов подчеркнул, что 3,5 тысячи предприятий получили отсрочку платежей на общую сумму 1,5 миллиарда рублей.

— 220 гостиниц, санаторно-курортных и туристических организаций на сумму 260 миллионов рублей, 560 объектов культуры, спорта, досуга, индустрии развлечений, компаний по организации выставок и конференций, кинотеатров на 440 миллионов рублей, —цитирует Пуртова официальный сайт мэра Москвы.

Он отметил, что также отсрочку оформили 250 организаций общественного питания, 340 бытовых и образовательных и 80 медицинских организаций.

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