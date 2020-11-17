Более 130 миллионов рублей выделит Москва на поддержку малого и среднего бизнеса

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Более 130 миллионов рублей субсидий и грантов выделит столичный департамент предпринимательства и инновационного развития для малых и средних предприятий Москвы. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил глава ведомства Алексей Фурсин.

По его словам, значительную часть выплат получат кафе и рестораны города.

— На последних комиссиях была одобрена 161 заявка на сумму свыше 130 миллионов рублей. В том числе рекордный объем выплат — более 12 миллионов рублей по 44 обращениям — направлен на субсидии ресторанам и кафе, которые реализуют продукцию через онлайн-сервисы доставки еды. Всего в этом году выделено уже почти 1,8 миллиарда рублей по 1352 заявкам от представителей бизнеса, — уточнил Фурсин.

Он отметил, что 18 субъектов малого и среднего предпринимательства с помощью выплат покроют затраты на участие в конгрессно-выставочной деятельности. Сумма субсидий превысит четыре миллиона рублей. Максимальный размер выплаты составит 350 тысяч рублей для российских мероприятий и 700 тысяч рублей для международных.

Отраслевая комиссия одобрила девять заявок на общую сумму 3,6 миллиона рублей. Деньги получат предприниматели, реализующие свои товары через интернет-площадки. Еще 44 заявки на сумму более 12 миллионов рублей одобрили для бизнеса, использующего онлайн-сервисы доставки еды. Так предприниматели компенсируют затраты на выплату комиссии агрегаторам. Максимальный размер субсидии — 700 тысяч рублей.

Также было принято решение о выделении почти 30 миллионов рублей 36 предпринимателям, которые работают по договорам франшизы. Они компенсируют затраты на выплату вознаграждений правообладателю. Кроме того, возместить расходы можно на лизинг или покупку оборудования, оплату коммунальных услуг и проценты по кредитам.

Также финансовую поддержку на общую сумму более 220 тысяч рублей получат два социальных предприятия столицы. С помощью выплат они могут возместить затраты на приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам. Размер компенсации — один миллион рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще 1,3 миллиона будет выделено одной из столичных гостиниц. Представители этой сферы могут покрыть те же расходы, что и социальные предприятия, а максимальный размер выплаты составляет 10 миллионов рублей.

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