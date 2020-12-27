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Россиянам назвали основные причины попадания в список невыездных
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россиянам назвали основные причины попадания в список невыездных

Юлия Курганова

Общество

Свыше четырех миллионов российских граждан числятся в списках невыездных должников в преддверии Нового года. Чаще всего причинами этого становятся долги по кредитам, алиментам и коммунальным платежам. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Так, по состоянию на 1 декабря 2020 года действовало 4,1 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд должников из России. Отмечается, что это на 700 тысяч (или на 20 процентов) больше, чем в прошлом году.

— Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги, — уточнили в ФССП.

Ограничение выезда чаще всего применяется к большей части злостных неплательщиков алиментов и примерно к трети должников по кредитам.

Всего за 11 месяцев 2020 года приставы вынесли 8,3 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд должников. К началу декабря невыездные должники в общей сложности погасили долги на общую сумму 41,5 миллиарда рублей, передает ТАСС.

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