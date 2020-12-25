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Правительство поддержало запрет изымать домашних животных за долги
Фото: pixabay.com

Правительство поддержало запрет изымать домашних животных за долги

Ростислав Зубков

Закон

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, предлагающий запретить изымать домашних животных за долги. Об этом говорится в проекте отзыва.

Известно, что инициатива была внесена на рассмотрение в Госдуму еще в сентябре. Авторы идеи — главы комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по экологии Владимир Бурматов.

Согласно проекту, изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные (племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы).

Наряду с этим в 2018 году был принят закон об ответственном обращении с животными. Он установил, что питомец — это не «вещь», а живое существо, испытывающее эмоции. При этом органы власти, изымающие животных за долги, часто не могут предоставить необходимых условий для их содержания, что чревато гибелью питомцев и тюремным сроком за жестокое обращение с ними.

Парламентарии в свою очередь предложили запретить изымать животных. В кабмине законопроект поддержали, передает РИА Новости.

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