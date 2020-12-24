Законопроект о «зеленых» продуктах поддержало правительство

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Правительство РФ поддержало проект закона о сегменте улучшенных, более качественных и здоровых продуктов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

При производстве «зеленых» продуктов будет усилен контроль за использованием пищевых добавок, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных. Также планируется ужесточить требование к растительным удобрениям. В частности, внимание будет направлено на содержание в удобрениях тяжелых металлов.

Проверенную «зеленую» продукцию будет отличать специальная маркировка.

— Продукция АПК с улучшенными характеристиками, которую предлагается выделить в отдельный сегмент, — это шаг на пути к более качественному и здоровому питанию наших граждан. Сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками, или «зеленая» продукция, должны быть доступны для широкого круга населения, — приводит РИА Новости слова вице-премьера.

Законопроект о «зеленых» продуктах был поддержан на заседании правительства. Теперь он будет направлен в Государственную думу для рассмотрения на весенней сессии, добавила Абрамченко.

Вице-премьер также отметила, что у российского сельского хозяйства есть все возможности для реализации данного проекта.

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