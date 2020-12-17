Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

К Новому году в Подмосковье поставят более 18 тысяч тонн свежих овощей, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

— Тепличные комплексы Подмосковья позаботились о том, чтобы на каждом столе в новогодние и рождественские праздники были свежие овощи. В основном это огурцы, помидоры и баклажаны, — уточнил и. о. главы ведомства Сергей Воскресенский.

Воскресенский также отметил, что цены на эту продукцию не будут повышаться в праздники, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Японии впервые разрешили продавать генно-модифицированные помидоры, сообщает Nation News. Уточняется, что учеными были разработаны помидоры, в которых генным путем был увеличен объем аминокислот, понижающих кровяное давление.

Ранее Newinform рассказал, что диетологи советуют есть суп. В супе обычно содержатся овощи, которые люди употребляют недостаточно. Также, по словам специалистов, суп вызывает ощущение сытости, благодаря чему человек не переедает.

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