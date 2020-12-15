Диетолог объяснила, как выбрать идеальные соленые огурцы к новогоднему столу

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что к праздничному столу лучше выбирать соленые огурцы, чем маринованные.

— Лучше соленые. Они менее вредные, чем маринованные. Но если у человека повышенное давление, то соленых огурцов и разносолов лучше избегать. Соль задерживает жидкость в кровяном русле и вызывает отек стенок сосудов. Всем людям с артериальным давлением соленого лучше не есть, — заявила Соломатина в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Готовимся к праздничному столу. Правильные горошек, кукуруза и соленые огурцы

По ее словам, в идеальных консервированных огурцах нет ничего, кроме самих огурцов, воды, соли, сахара. Может быть в составе сорбиновая кислота (Е-200), но лучше выбирать по ГОСТу или солить огурцы самим. В этих огурцах точно не будет искусственных консервантов и стабилизаторов.

— Сорбиновая кислота легче бензойной. Но при обильном и частом употреблении таких продуктов у человека может развиться опухоль. Это канцероген. Все зависит от количества. Выбирайте огурцы, в составе которых нет Е-добавок и бензойной кислоты, — подчеркнула собеседница.

Она напомнила, что правильно засоленные огурцы, с хреном и укропом, содержат молочную кислоту, которая помогает вывести токсины.

— Кроме того, в рассоле есть электролиты, они восполняют запас воды в организме наутро после застолья, — подытожила Соломатина.

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