Экономист назвал условия для укрепления рубля до 67 за доллар

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

При благоприятном сценарии рубль может подняться до 67–69 за доллар в 2021 году. Такой прогноз дал экономист Алексей Коренев.

Рубль укрепился на фоне подорожания нефти и заключения договора СНВ. Угадать поведение курса нацвалюты в ближайшие дни, как заметил экономист, невозможно — это зависит от слишком большого количества факторов. Тем не менее, по словам Коренева, перспективы подорожания в течение года у рубля есть:

— Он сильно ослаб за последние два дня, и, даже если оставить в стороне некоторые фундаментальные факторы, напрашивалась чисто техническая коррекция. Сейчас же и нефть подорожала, и политика президента США Джо Байдена пока не выглядит угрожающей, его администрация даже не вводит санкции по «Северному потоку — 2», хоть и угрожает. Все это благоприятно повлияло на настроение инвесторов, начавших скупать нацвалюту после ее ослабления. Позитивным фактором стал и налоговый период — экспортеры продают валютную выручку, чтобы оплатить налоги, что поддерживает рубль.

Тем не менее невозможно дать никаких гарантий, что нефть не начнет дешеветь, потянув за собой российскую валюту, или что администрация Байдена не решит ввести новые санкции.

— Вопрос в том — будут они точечными или секторальными. Точечные нам не страшны, а вот секторальные неприятны, особенно, если они коснутся финансов или добычи ресурсов, — сказал Коренев.

По его словам, если секторальные санкции вводиться не будут и при стечении еще ряда факторов, у рубля есть все шансы продолжить свое укрепление в течение года:

— Цены на нефть ведь действительно могут остаться стабильными либо даже вырасти в случае, если увеличится спрос со стороны стран с благоприятной обстановкой в плане пандемии. Речь, конечно, об Азиатском регионе — ситуация с коронавирусом в Европе и США до сих пор остается не самой благоприятной, в то время как Китай, Тихоокеанский регион показывают хорошую динамику по восстановлению. Кроме цен на нефть, нам необходима стабильность в вопросе санкций и темпы восстановления экономики в стране. В четвертом квартале в России были довольно неплохие показатели по всем секторам, кроме добычи и экспорта энергоресурсов. Конечно, имело место и падение, но не такое существенное, как у других государств. При стабильном росте производства, потребительской активности рубль вполне может укрепиться до 67–69 за доллар.

Коренев добавил, что стоимость российского рубля напрямую зависит и от ситуации с коронавирусом в мире — в случае если пандемия усугубится, спрос на отечественные энергоносители пойдет вниз, так же, как и потребительский спрос внутри самой страны.

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