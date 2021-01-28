«Мировой кризис уже идет»: справятся ли США и Евросоюз с экономическим упадком

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Глобальный экономический кризис уже идет. То, как скоро он закончится, будет зависеть от ситуации с пандемией. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал экономист Алексей Коренев.

ВВП США упал на 3,5 процента, что стало абсолютным минимумом со времен Второй мировой войны. Тем не менее Коренев считает, что страна сможет справиться с кризисом относительно успешно, в отличие от многих других стран:

— Мировой кризис уже идет, и он такой же тяжелый, как во времена Великой депрессии. Результаты, которые показали США, довольно интересные. Более половины ВВП у них завязано на сфере услуг, которая как раз и пострадала сильнее всего от пандемии. Из-за этого в первой половине квартала они ушли в минус на 31 процент, зато уже во второй — взлетели на 34. Надо понимать, что Америка, в отличие от всех нас, имеет возможность печатать доллары, основную резервную валюту. Они могут позволить себе влезать в долги, выпускать программы поддержки. Пожар будут тушить долларами.

Экономист признал, что пандемия тяжело сказалась на Штатах, но, если сравнить с другими странами, ситуация оказывается далеко не такой плачевной — ЕС упал соизмеримо, но зато ему не удастся так быстро выбраться из кризиса, как США:

— Во всей этой истории молодцом оказался только Китай — единственная страна с положительным ростом ВВП. Штаты сейчас будут преодолевать наследие команды экс-президента Дональда Трампа, который умудрился деглобализировать мировую торговлю торговыми войнами. Команда действующего президента Джо Байдена начнет налаживать отношения с Китаем, так что в следующем году мы увидим, как азиатская страна снова окажется в лидерах по ВВП. Американцы тоже покажут неплохой прирост за счет стимулирующих программ, позитивно сказывающихся на потребительской активности. Ее рост тянет за собой и производственную активность, рынок труда, соответственно, есть надежда, что скоро они выйдут и из глубокой безработицы.

Ситуация в Евросоюзе видится Кореневу не такой оптимистичной — зона евро уже длительное время пребывает в инертном состоянии и плохо справляется с кризисами:

— Большая часть стимулов у них просто не работает, процентные ставки нулевые, так что из кризиса они будут выходить намного медленнее. С нашей страной тоже не все просто — мы традиционно зависим от внешних факторов: стоимости нефти, газа, введения санкций, желания инвесторов вкладывать деньги в российскую экономику. Если цены на нефть снова упадут, а санкции окажутся особенно тяжелыми, текущий год может стать лишь немногим лучше предыдущего.

Мировая экономика также будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. Если болезнь удастся победить, не появятся новые штаммы, есть надежда на быстрое восстановление, в противном случае мир может впасть в стагнацию на долгий срок, заключил специалист.

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