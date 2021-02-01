Индексация социальных выплат. Кто будет получать больше

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

С 1 февраля в России некоторые социальные пособия выросли на 4,9 процента. Какие выплаты повысились, на сколько и в чем значение индексации — в материале «Вечерней Москвы».

Индексация традиционно проводится в нашей стране 1 февраля. К этому сроку Росстат выявляет размер инфляции за минувший год. Исходя из уровня инфляции и определяется текущий размер индексации зарплат и социальных выплат.

Зачем нужна индексация?

Основная цель — компенсировать рост цен. Глобально от индексации зависит потребление, влияющее на рост ВВП страны, говорит независимый экономист Антон Шабанов.

— Индексация всегда важна, потому что сравнивает за какой-то период экономические процессы, прежде всего инфляционные. Когда растут цены, пенсии и соцвыплаты остаются на том же уровне, чтобы уравнять инфляцию, все эти выплаты повышают на определенный уровень. В экономическом смысле этот процесс влияет на ВВП и на то, что не снижается уровень потребления. Последнее — один из ключевых в мире факторов, за счет чего двигается экономика. Для макроэкономики крайне важно, чтобы получатели пенсий и соцвыплат могли, по крайней мере, не уменьшать потребление, — заметил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Социальные выплаты

Размер социальных пособий, выплачиваемых Пенсионным фондом России (ПФР), увеличится на 4,9 процента. В категорию индексируемых подпадают 14,7 миллиона человек. Это граждане следующих категорий:

инвалиды;

ветераны боевых действий;

люди, которые подверглись радиации (чернобыльцы);

Герои Советского Союза и России;

Герои Социалистического Труда;

пострадавшие на производстве.

Индексация коснется пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности женщинам, а также пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.

Кроме названных выше соцпособий, индексации подлежит набор социальных услуг, входящих в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). И тоже на 4,9 процента. Этот набор, положенный всем реципиентам ЕДВ, можно получить либо в виде услуг, либо деньгами.

С февраля стоимость этого набора увеличится до 1211,66 рубля в месяц. Лекарства, медизделия и лечебное питание для детей инвалидов вырастут до 933,25 рубля. Путевки в санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — до 144,37 рубля в месяц, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — до 134,04 рубля в месяц.

Увеличится также пособие на погребение, которое платится ПФР родственникам умершего пенсионера. Эта выплата составит 6424,98 рубля.

В совокупности на все обозначенные выше услуги государство выделит 435 миллиардов рублей.

Зарплаты

С 1 февраля состоится и индексация работающих россиян. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить зарплаты на размер инфляции. Рост окладов должен составить 4,9 процента. Индексация должна коснуться всех трудящихся без исключения. Если работодатель не производит перерасчет — это будет рассмотрено как нарушение закона.

Индексация зарплаты в бюджетных организациях происходит в порядке, установленном ТК и иными нормативными правовыми актами. В иных случаях — согласно договорам и локальным нормативным актам.

Кроме всего прочего, собственников компаний обязали изменить размер окладов сотрудников, которые получали меньше обновленного МРОТ в размере 12 792 рубля (вместо 12 130 рублей). С 2021 года метод расчета минимального размера оплаты труда поменялся. Его будут считать в соответствии с показателями о медианной зарплате в регионах.

Что касается пенсий, то они были проиндексированы 1 января. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3 процента. Пенсии работающих пенсионеров не изменились. Этот вопрос, по словам президента, нуждается в проработке.

Подробнее о получении ЕДВ и социальных выплат можно узнать на сайте ПФР или на портале госуслуг в разделе «Социальные выплаты». Там можно узнать, кто может претендовать на эти пособия, и оформить заявку на их получение.

Читайте также: Индексация выплат и ограничение мата: что изменится в жизни россиян с 1 февраля