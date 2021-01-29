Индексация выплат и ограничение мата: что изменится в жизни россиян с 1 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Последний месяц зимы привнесет серьезные перемены в жизнь россиян. Бизнес начнут вести немного иначе, выплаты будут предоставлять тоже чуть другие, а материться разрешат только на кухне. Об этих и других самых главных изменениях в России с 1 февраля — в материале «Вечерней Москвы».

Рост социальных выплат

Одним из важнейших нововведений февраля станет индексация социальных выплат, пособий и компенсаций. По расчетам Минтруда, они вырастут на 4,9 процента. Это коснется примерно 15 миллионов россиян, которые входят в следующие категории: ветераны боевых действий, люди, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, инвалиды, семьи с детьми, Герои СССР и России, Герои Труда и другие. Им поднимут ежемесячные денежные выплаты.

По мнению доктора экономических наук, профессора, заслуженного экономиста РФ, проректора РАНХиГС Андрея Марголина, такие меры можно только приветствовать. Они говорят о том, что власти способны находить необходимые ресурсы для того, чтобы ситуация с финансами у граждан не была такой напряженной на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

— Борьба с бедностью — это одно из магистральных направлений экономической политики, а увеличение выплат — один из механизмов, которые позволяют решать эту проблему, — пояснил собеседник «ВМ».

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Послабления для коммерсантов

У предпринимателей появится больше времени на подготовку к изменениям различных требований, которые теперь будут вводиться дважды в год: с 1 марта и с 1 сентября. Согласно закону об обязательных требованиях в России, с момента обнародования любого документа с новыми инструкциями должно будет пройти по меньшей мере 90 дней (три месяца). Вводимые коррективы могут распространяться на санитарные нормы, правила охраны труда и экологии, а также другие постулаты. Это позволит бизнесу лучше готовиться к изменениям в будущем, избегая при этом ненужных штрафов за возможные опоздания.

Мат вне закона

С 1 февраля россиянам запретят фривольности с родным языком в интернете. В силу вступит закон, обязующий интернет-площадки с суточной аудиторией свыше 500 тысяч человек фиксировать, блокировать и удалять запрещенный контент. К нему, согласно нововведениям, будут относить нецензурную брань, а следить за прилежной лексикой будет Роскомнадзор. Штрафы пока грозят только юрлицам, то есть площадкам, где будет выявлен мат.

В целом с необходимостью следить за своей речью на полях интернета согласен бывший глава совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, юрист и правозащитник Михаил Федотов.

— Я считаю, что нецензурной брани не место в общественной жизни, но, с другой стороны, крепкое матерное русское слово — это неотъемлемая часть нашей культуры. Как из песни слов не выкинешь, так не выбросишь матерное слово из хорошего анекдота, стихов Пушкина и замечательных народных частушек. Но, конечно, должна быть умеренность — культура использования родного языка, — пояснил он.

Фото: pixabay.com

По словам Федотова, важно обратить внимание на еще один аспект этого вопроса — правовой. Новый закон обяжет соцсети следить, нет ли в них самих чего противозаконного, проверяя в том числе на наличие или отсутствие мата. Если соцсети реально будут этим заниматься, то у них должна быть целая армия цензоров. По оценке Федотова, таких экспертов хорошо бы иметь хотя бы 500 тысяч. В противном случае система не выдержит и будет работать по принципам выборочного правоприменения.

— То есть одного поймают, а 50 тысяч других нарушителей — нет. Это несправедливо и неправильно, поскольку закон должен отличаться своей обязательностью, — заявил юрист. — СМИ уже привыкли к такому подходу, но их не так много. Пользователей Сети же — сотни миллионов.

Собеседник «ВМ» заключил, что остается выбор из двух зол: либо это будет полномасштабный мониторинг мата, но желательно без фанатизма и притеснения культуры, либо норма станет выборочной и будет применяться к тем, кого «надо наказать». Например, соцсеть, которая провинилась за одни вещи, но придираться к ней будут за отсутствие слежки за матом.

Проверяем чеки и маркировку, не отходя от кассы

Еще пара новшеств затронет торговые точки: с 1 февраля все магазины и соответствующие организации в обязательном порядке должны будут вносить в чеки клиентов подробные списки их покупок. В противном случае должностное лицо оштрафуют на 1,5–3 тысячи рублей, а компанию (работодателя) — на 5–10 тысяч. Суть нововведения: помочь покупателям лучше и проще ориентироваться в том, что они приобрели.

Помимо этого, в феврале подпадет под запрет оборот немаркированных товаров ряда категорий в легкой промышленности, включая трикотажную и кожаную одежду, а также постельное и кухонное белье. До 1-го числа заключительного зимнего месяца участники торгового оборота должны промаркировать остаток продукции, которая не была продана до 1 января.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Тачка без прокачки

Тюнинговать «железных коней» с 1 февраля станет сложнее: ГИБДД получит больше оснований отказать во внесении изменений в структуру автомобиля. В рамках вводимых правил разрешение на тюнинг нельзя будет получить без предварительного занесения заключения испытательного центра и протокола проверки в специальный реестр. Более того, даже если все работы с машиной уже были проведены, но соответствующие документы оказались не в порядке, Госавтоинспекция попросту не выдаст свидетельство о проведении осмотра авто.

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