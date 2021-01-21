Ряд социальных выплат увеличат в России с 1 февраля

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Некоторые детские и социальные выплаты увеличат с 1 февраля 2020 года. Об этом в четверг, 21 января, сообщает ФАН со ссылкой на главу министерства труда Антона Котякова.

Уточняется, что нововведение касается Калужского региона — ожидается индексация единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение на раннем сроке беременности. Кроме того, будут пересчитаны суммы выплат, которые даются при рождении ребенка, пособия при передаче детей на воспитание в семью, социальная поддержка супруге военного при беременности, а также пособие на ребенка военнослужащего, которое дают каждый месяц.

Уточняется, что выплаты вырастут на 4,9 процента. Также с 1 февраля 2021 года ожидается увеличение денежной помощи чернобыльцам, ветеранам и Героям РФ или полным кавалерам ордена Славы.

Несколько пособий для семей может вырасти в апреле 2021 года. Речь идет о разработанном Минтруда алгоритме для расчета пособий на детей от трех до семи лет.

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