Иностранные перспективы. Чем интересен российский рынок для западных инвесторов

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Российский рынок может быть интересен иностранным компаниям как в качестве площадки для инвестиций, так и для реального производства. О его преимуществах и перспективах рассказали эксперты «Вечерней Москвы».

Как отметила директор Института Внешэкономбанка Юлия Зворыкина, отечественный рынок интересен многим инвестором, несмотря на то, что компании сдерживают определенные политические риски. Но взятый президентом России Владимиром Путиным курс на устойчивое развитие экономики страны может заставить фонды более внимательно рассмотреть предложения, которые есть, в частности, в Москве:

— Например, крайне популярна сейчас тема чистого транспорта, умного города, качественных очистных сооружений, водопровода — вся подобная современная инфраструктура представляет большой интерес для вложений финансовых инвесторов. К тому же определенная база уже создана, работа ведется, так что перспективу я вижу в экосегменте, чистом городе, развитии комфортного общественного транспорта. РЖД — как раз та компания, которая может привлечь достаточно большое число иностранных инвестиций, она активно развивается, расширяются линии перевозки. Москва вообще очень крупный город, потому окупаемость проектов здесь может быть намного лучше, чем в других регионах.

Кроме того, перспективной и потенциально интересной для иностранных инвесторов направлением является сфера биоинженерии, которая уже становится мировым трендом. Речь, в частности, может идти о проектах института Сколково. Фонды, как заметила Зворыкина, также может интересовать большая клиентская база Москвы и возможность привлечь высококвалифицированный персонал для работы без длительных поисков.

Российский рынок крайне интересен и для реального производства. Более того, как заявил экономист Алексей Коренев, большинство иностранных товаров уже и так производятся на территории нашей страны:

— Взять хотя бы пиво: почти все, что можно найти на наших прилавках — иностранные товары, произведенные у нас, и только в регионах представлены небольшие местные заводы. Всевозможные йогурты, кондитерская продукции тоже создаются в России. Интерес к нашему рынку зарубежных компаний неудивителен: он благодарный, емкий, рабочая сила дешевая, так что легко можно завести сюда технологии, оборудование и работать с большой выгодой. Единственное, куда пока не могут попасть иностранные бизнесмены, — оборонка и технологии двойного назначения, но, наверное, даже и пытаться не будут.

В России также собирается абсолютное большинство автомобилей, производится пищевая продукция, фармацевтическая, строительные материалы, бытовая техника:

— До 90 процентов холодильников, телевизоров, стиральных машин производятся внутри страны, то есть, какую бы условную немецкую технику вы ни купили, соберут ее все равно в России. То же со строительными материалами: кто занимался ремонтом, знает, что самая востребованная продукция — иностранная. Так что наш рынок интересен сразу по нескольким причинам. Первое — он большой, 144 с лишним миллиона потенциальных покупателей. Второе — дешевая рабочая сила, что серьезно уменьшает издержки производителей. Третье — в Центральной части России неплохо развита инфраструктура, логистика, транспорт. Четвертое — сырье. Все необходимое можно найти внутри страны, не завозя из-за границы: молоко, мясо, зерновая продукция, металлы в огромном количестве.

На сегодняшний день в России мало развита только сфера высоких технологий. Как отметил эксперт, пока страну, как когда-то Китай, рассматривают в качестве дешевой сборной площадки. Азиатское государство смогло грамотно этим воспользоваться, сначала заимствуя технологии, затем покупая лицензии, а после научившись создавать собственные не менее качественные товары. Подобный сценарий, по мнению Коренева, может ждать и Россию.

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