Что будет с ипотекой и рублем, если Россия прислушается к МВФ

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МВФ рекомендует российскому Центробанку опустить ставку ниже четырех процентов. К каким последствиям может привести уменьшение процентной ставки, «Вечерней Москве» объяснил экономист, доцент РЭУ им. Плеханова Аяз Алиев.

Международный валютный фонд (МВФ) призывает Россию смягчить денежно-кредитную политику. В частности, МВФ рекомендует уменьшить ключевую ставку на дополнительные 0,5 процента в 2021 году — до 3,75 процента. Если это произойдет, то ставка впервые в истории РФ упадет ниже 4 процентов. МВФ считает, что без снижения ставки инфляция в России может упасть ниже целевого показателя 4 процента — до 3,5 процента к концу года.

Последствия: отток капитала, слабый рубль

Экономист Аяз Алиев обратил внимание на то, что снижение ставки по рекомендации МВФ ослабило бы рубль:

— Если ЦБ прислушается к совету МВФ, то это может усилить отток капитала, снизить интерес к рублевым активам. Рубль на такое отреагирует ослаблением.

МВФ тоже признает риск удешевления рубля и разгона инфляции вследствие низких ставок. Однако их можно предотвратить через повышение ключевой ставки.

Несмотря на возможное падение рубля, эксперт не считает нецелесообразным рекомендацию международного института. Причина — возможная дефляция в будущем:

— В связи с возможными долгосрочными дефляционными рисками снижение ставки выглядит вполне возможным. Но перед ЦБ есть много неопределенностей, что вынуждает его отодвигать принятие более кардинальных решений. Сейчас инфляция выше «таргета», к тому же внешние риски преобладают. Все это вынуждает ЦБ пока не заглядывать далеко.

Кто выиграет от понижения ставки?

Снижение ставки может простимулировать бизнес предоставлением ему дешевых кредитов.

— С точки зрения теории финансов снижение ставки должно снизить стоимость фондирования и повысить привлекательность кредитов. В условиях, когда нужно поддержать экономику, данное решение может простимулировать рост экономики и производства, постепенно вернуть деловую активность на допандемийный уровень, — подчеркнул Алиев.

А как насчет кредитов для рядовых граждан? Например, на ипотеку. Здесь ситуация менее радужная: ставкам падать больше некуда.

— Ипотечный рынок сейчас достаточно активен, и здесь интерес подогревается льготной госпрограммой. ЦБ неоднократно говорил о риске перегрева рынка и возможности приостановить программу, чтобы плавно остудить рынок. Если даже предположить снижение ключевой ставки, не стоит ждать падения ставок по ипотеке, — добавил экономист.

С началом пандемии в 2020 году Центробанк России начал смягчать денежно-кредитную политику, чтобы стимулировать проседающую экономику. С начала года по осень ЦБ снизил ставку с 6,25 до 4,25 процента. Потом регулятор приостановил снижение. Зампред Банка России Алексей Заботкин объяснил «паузу» ускорением инфляции. Годовая инфляция в первом квартале 2021 года, по ожиданиям ЦБ, составит 5 процентов. Если «влияние разовых факторов относительно быстро сойдет», то в середине 2022 года инфляция опустится до 4 процентов, отмечает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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