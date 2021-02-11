Московская служба занятости установила рекорд по трудоустройству

Карьерный эксперт центра «Моя работа» Оксана Рябенко проводит консультацию для соискателя. Благодаря службе занятости работу в этом году смогли найти уже более 10 тысяч человек, а всего с января 2020 года трудоустроились почти 185 тысяч москвичей / Фото: Пресс-служба Центра занятости населения «Моя работа»

В четверг, 11 февраля, в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы сообщили, что рынок труда восстанавливается, а количество предлагаемых вакансий только за последние две недели выросло на 30 тысяч.

Пандемия серьезно повлияла на ситуацию на рынке труда, многие люди оказались без работы, а те, кто искал ее ранее, вынуждены были прервать попытки трудоустроиться из-за отсутствия достаточного количества вакансий.

— На фоне пандемии и экономического спада 2020 год для всех выдался особенно непростым. Однако, несмотря на трудности, специалистам службы занятости удалось оперативно перестроить все технические процессы для того, чтобы как можно больше москвичей смогли найти возможности для заработка и получить поддержку. Совместными усилиями нам удалось расширить базу вакансий до 290 тысяч, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Столичная служба занятости с момента начала пандемии смогла быстро перестроить свою работу.

— Надо было создать эффективную дистанционную систему, чтобы люди могли оформить и получить поддержку. Москва заняла первое место в рейтинге регионов по выплатам социальных обязательств безработным и недопущению просрочки установленных законом сроков выплат в 11 дней, — добавил глава департамента.

Евгений Стружак напомнил о повышенном пособии по безработице, которое помогло многим горожанам в этот непростой период. Также онлайн проводились тренинги для соискателей, консультации карьерных экспертов.

Сейчас эпидемическая ситуация улучшается. Отменен обязательный перевод части сотрудников на удаленку, а значит, люди вновь возвращаются в офисы, появляются новые вакансии.

— Мы трудоустроили рекордное количество москвичей — 185 тысяч человек с начала 2020 года, — рассказал руководитель ведомства, уточнив, что только в этом году работу они помогли найти 10 тысячам человек.

По словам Стружака, поддержка, которую в пандемию оказывала служба занятости, не заканчивается.

— Помочь найти работу тем, кто готов оперативно выйти на рынок труда, — это сейчас ключевая задача. Делается ставка на активную стратегию для каждого соискателя — поиск работы, повышение квалификации, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, обучение и апгрейд необходимых навыков, — пояснил он.

Найти работу всегда готовы в центрах занятости «Моя работа» и «Моя карьера», а переобучение можно пройти в центре «Профессионал». Специалисты помогают составить конкурентоспособное резюме или адаптировать его под вакансию, учат пользоваться популярными интернет-порталами по поиску работы, грамотно задавать параметры поиска вакансий, откликаться на предложения работодателей. Кроме того, соискатели могут посетить бесплатные тренинги.

Эксперты по трудоустройству отмечают, что на рынке труда повышенным спросом сейчас пользуются специалисты сервисной индустрии — работники бьюти-сферы и сферы гостеприимства.

Кроме того, стала довольно популярна самозанятость. К декабрю 2020 года ее оформили 400 тысяч жителей столицы.

— За прошлый год их количество выросло на 70 процентов, — уточнили в департаменте.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Контакт-центр проконсультировал более 1 миллиона человек по социальным выплатам. Более 14 миллионов человек посетили сайт Центра занятости населения. Было отработано около 450 тысяч заявок онлайн. Более 200 тысяч зарегистрированных тогда безработных получили 14,58 миллиарда руб лей господдержки.

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