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Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке
Фото: pixabay.com

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

Юлия Курганова

Рынок труда

Дизайнерам, детским психологам и инженерам на удаленке работодатели предлагают высокие зарплаты. Об этом свидетельствует рейтинг высокооплачиваемых вакансий в феврале сервиса Работа.ру.

Так, одну из самых высоких заработных плат предлагает строительная компания специалисту по тендерам. Сотруднику нужно мониторить торговые площадки, изучать аукционную документацию, готовить документы для участия в тендере. Успешному соискателю будут платить до 300 тысяч рублей в месяц.

Golang-разработчик может зарабатывать от 150 тысяч рублей. Для трудоустройства кандидату нужно уметь работать с технологиями Docker и Kubernetes, иметь опыт построения HA-архитектуры и обладать широким кругозором по технологиям и архитектурам.

Также традиционно высокие зарплаты в сфере IT, программисту javascript предлагают до 200 тысяч рублей в месяц.

Разработчик мобильных приложений может получать от 150 до 170 тысяч рублей. Для этой должности нужен человек с опытом работы от 2 лет и пониманием клиент-серверного взаимодействия.

Доход до 160 тысяч рублей доступен и детскому психологу с опытом работы от 3 лет. У соискателя должен быть сертификат, который подтверждает знание методов когнитивно-поведенческой терапии, и официальный опыт работы с детьми и родителями.

До 150 тысяч рублей в месяц может получать инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы от 1 года.

Архитектурное бюро на проектную работу ищет дизайнера интерьеров с опытом работы от 3 лет. Ему обещают платить 110 тысяч рублей в месяц, передает РИА Новости.

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