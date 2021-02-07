Адвокат дала советы, как не попасть на работу в проблемную компанию

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Адвокат Надежда Ермолаева рассказала, что в трудовых отношениях работник намного уязвимее работодателя, поэтому защите его интересов закон уделяет большее внимание. Она отметила, что перед тем, как откликнуться на предложение о работе от какой-либо компании, ее нужно проверить.

Сейчас в интернете существует много сервисов по проверке фирм. Можно воспользоваться бесплатными сервисами, например, на сайте Федеральной Налоговой Службы.

— Сервис по проверке контрагентов будет полезен не только предпринимателям, но и в целом может многое сказать о компании, — сообщила эксперт.

Она добавила, что следует воспользоваться картотекой арбитражных дел на сайтах судов, что позволит узнать, не участвует ли фирма в потенциально опасных для нее судебных разбирательствах, например, с налоговыми органами. Есть и коммерческие сервисы, которые проверяют компании по нескольким критериям, вплоть до раскрытия конечных бенефициаров.

Ермолаева подчеркнула, что при заключении трудового договора необходимо внимательно изучить его условия и выяснить соответствуют ли они положениям законодательства, передает агентство «Прайм».

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