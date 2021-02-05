Названы сферы труда с наибольшим ростом числа вакансий в январе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За первый месяц 2021 года работодатели и соискатели начали проявлять большую активность на рынке труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

По информации экспертов, в январе работодатели стали активнее искать новых сотрудников.

— Наибольший рост числа вакансий заметен в сфере торговли — количество вакансий увеличилось на 27 процентов. В сфере транспорта и логистики вакансий стало больше на 23 процента. Также значительно выросло число предложений для специалистов в сфере услуг (на 16 процентов), в производстве и агропроме (на 15 процентов), — приводит ТАСС выдержку из материалов исследования.

В сфере торговли на вышеуказанном сервисе в январе чаще всего искали продавцов, кассиров и консультантов. Транспортные и логистические предприятия больше всего нуждались в водителях, грузчиках и комплектовщиках, а среди специалистов в сфере услуг особый спрос наблюдался на поваров, уборщиков и кассиров. В производстве и агропроме не хватало упаковщиков, сборщиков и слесарей.

Кроме того, число новых резюме от соискателей в начале года выросло на 11 процентов. В большинстве своем граждане хотели устроиться водителями, продавцами, курьерами, охранниками и разнорабочими. При этом чаще всего отклики приходили на вакансии для водителей, консультантов, продавцов, кассиров и операторов.

Читайте также: Хайпожор и суетолог: столичные компании ищут необычные кадры