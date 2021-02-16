Что будет с ценами на колбасу

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Отечественные мясопереработчики обратились в торговые сети с предложением повысить оптовые цены на свою продукцию. Как передают СМИ, поставщики в своем заявлении ссылаются на удорожание сырья. Они просят увеличить стоимость на 10 процентов. В свою очередь в торговых сетях отметили, что цены на колбасный ассортимент и иную переработанную мясную продукцию будут повышаться постепенно. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как отразится инициатива мясопереработчиков на розничных ценах в магазинах.

Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод назвал инициативу переработчиков ожидаемой:

— Нужно не забывать, что и мясопереработчики покупают различное сырье, которое не дешевеет. Корм для птицы подорожал осенью сразу после увеличения цен на зерно. Это, в свою очередь, спровоцировало подорожание мяса птицы и свинины. Поэтому предложение мясопереработчиков повысить оптовую стоимость вполне ожидаемо.

С другой стороны, как заметил экономист, покупатель в магазине не хочет переплачивать за продукцию, «без которой, в принципе, можно прожить»:

— Они предлагают повысить закупочные цены, чтобы хоть как-то оставаться на плаву. Я, например, хожу в магазины и вижу, что цены на колбасы, сосиски и весь этот мясной ряд реально поднимаются. Постепенно, но рост заметен. Кстати, это касается и молочной продукции. Ее стоимость тоже не стоит на месте.

Эксперт выразил уверенность, что даже после реализации предложенной мясопереработчиками инициативы ожидать резкого скачка цен не стоит:

— Я все-таки думаю, что на 10–15 процентов после этого запроса цены вряд ли вырастут. Ведь тогда у конечного покупателя, коим являемся мы с вами, возникнет вполне логичный вопрос: «А зачем мне нужна колбаса по такой космической цене?». Сейчас и так этот сегмент продовольствия находится на грани массового платежеспособного спроса. То есть немного переборщишь с подорожанием, и народ просто перестанет физически покупать этот товар.

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И для переработчиков, убежден Холод, такая ситуация максимально невыгодна. Если сейчас, работая на грани рентабельности, они концы с концами сводят, то, «задрав цену, им придется выпускать меньше продукции, а общецифровые расходы сожрут рентабельность и доведут до убыточности».

— Сложившуюся ситуацию следует расценивать как обычную ценовую гонку. Кроме того, не стоит забывать, что у нас в стране сейчас инфляция, а при ней цены на провизию растут намного быстрее. Их рост неприятен, но он закономерен. Следовательно, рост, конечно, будет, но не в таких пределах, — резюмировал эксперт.

В то же время специалист отметил, что повышение стоимости на продукцию будет очень постепенным. По мнению Холода, если бы не инфляция, то цены на данный ассортимент товаров, наоборот, понижались бы.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков подтвердил в разговоре с корреспондентом «ВМ», что цены на сырье для изготовления колбасных изделий выросли, что не может не отразиться на себестоимости продуктов мясопереработки.

— В рецептуру мясных изделий зачастую входит куриное мясо, которое выросло в цене вслед за кормовыми культурами, — констатировал собеседник «ВМ».

Так, в феврале цена тушки цыпленка бройлера в опте выросла на 17,8 процента по сравнению с прошлым месяцем (в долларовом выражении). Цены на куриное мясо в опте выросли на 9 процентов (по сравнению с январем). Средняя оптовая цена на грудку выросла с 149,8 рубля за килограмм до 169,3 рубля. Голень в среднем поднялась в цене с 126 рублей за один килограмм до 131,7, а окорочка — с 113 до 119 рублей за килограмм:

— В результате мы видим противоположные тренды. С одной стороны, наблюдается рост себестоимости продукции, а с другой — стремление переработчиков расширить долю рынка.

Такое положение на рынке, по словам Вострикова, приведет к тому, что одни предприятия будут стремиться выправить экономику, в то время как другие будут держать цену без изменений, расширяя представленность на рынке.

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