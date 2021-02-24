Внешнее влияние. Рост стоимости товаров напрямую связан с зарубежными поставщиками

Архитектор Юлия Нуртдинова на выставке в доме на Брестской. По данным риелторов, цены на недвижимость в Москве за прошлый год выросли на 20–30 процентов в зависимости от сегмента жилья / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Цены на продукты в России показали максимальный рост за последние пять лет. По данным Росстата, стоимость продовольствия поднялась в январе этого года на 1,07 процента по сравнению с декабрем прошлого. Рост за год — на 7,57 процента. В Москве, помимо продуктов, активно дорожают лекарства, бытовая техника, автомобили, недвижимость. Что происходит? Реально ли остановить или хотя бы затормозить рост цен?

Пожалуй, главная проблема — рекордное подорожание продуктов. Больше всего, по данным Росстата, в прошлом году подорожали овощи — на 20 процентов, сладости — на 13,6 процента, а также масло и жиры — на 11 процентов. Существенно опережает прошлогоднюю инфляцию рост цен на хлеб — плюс 8,6 процента. Также выше среднегодовой инфляции рост цен на рыбу и морепродукты — плюс 5,6 процента.

По-прежнему зависим от импорта

— В условиях пандемии многие страны начали экстренно пополнять запасы продовольствия, — объяснил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Госдуме. — При этом у многих стран-экспортеров наблюдалось снижение урожая основных культур. Все это привело к значительным колебаниям цен на продукты питания.

Главный аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман добавляет:

— Одна из главных причин роста цен на продукты — ослабление рубля. Евро за год подорожал к рублю почти на 30 процентов. Доллар — на 20 процентов. Это не могло не отразиться на стоимости продуктов. И дело не только в том, что часть продуктов мы до сих пор закупаем за рубежом. Мы завозим также сырье, компоненты для производства продовольствия, импортное оборудование и запчасти к нему. Растут доллар и евро — растут и расходы производителей.

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев комментирует:

— В производстве практически всех продуктов питания в России есть импортная составляющая.

Впрочем, по мнению аналитика, на рост курса доллара и евро наложился и общий рост цен на продовольствие в мире.

— Во время пандемии во многих странах возникли серьезные проблемы с проведением весенних полевых работ и сбором урожая. Еще весной 2020 года ООН и ВТО предупреждали, что эта ситуация обернется дефицитом продовольствия в глобальном масштабе. Так и случилось, — пояснил Деев.

В России, как уточнил эксперт, такая ситуация сказалась в первую очередь на пшенице, которая внутри страны подорожала на 30 процентов. В итоге произошел рост отпускных цен на хлеб и макароны.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев уверен:

— Рост цен на продукты будет продолжаться. Правительство пытается восполнить гигантские расходы на борьбу с пандемией и увеличивает налоговую нагрузку. С января, например, выросли акцизы на алкоголь, продолжается кампания по маркировке самых разных продуктов, включая, к примеру, питьевую воду и молоко. Разумеется, производителям придется закладывать все эти дополнительные издержки в цены. Да, правительство буквально в ручном режиме пытается регулировать цены на социально значимые продукты.

Но эта мера может работать лишь временно: производить и торговать себе в убыток долго никто не сможет. К тому же ретейлеры будут просто вынуждены повышать цены на другие продукты, чтобы компенсировать продажу без торговых накруток, скажем, сахара и подсолнечного масла.

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Заплатим за то, что таблетки — настоящие

По данным Росстата, рост цен на лекарства в 2020 году составил 9,76 процента, почти вдвое выше среднегодовой инфляции. По информации ведомства, ртутные термометры подорожали за год на 4,2 процента, электронные — на 3,2 процента, отечественный аспирин подорожал на 2,3 процента, настойка пустырника — на 1,2 процента.

— Росстат скромно умалчивает о том, что большинство лекарств в аптеках — импортные препараты, — пояснил Виктор Кудрявцев. — И их цена четко привязана к курсу валют. Ну конечно, большая часть отечественных препаратов, как и почти все продукты, производится на импортном оборудовании. А комплектующие к нему подорожали.

По мнению эксперта, в 2021 году рост цен продолжится в том числе и благодаря введению всеобщей маркировки лекарств.

— С одной стороны, маркировка резко снизит вероятность подделок и контрафакта на лекарственным рынке. С другой — она увеличит себестоимость лекарств, а значит, и их цены в аптеках, — пояснил эксперт. — Иными словами, мы заплатим за то, что все лекарства точно настоящие, а не пустышки, и за то, что с них уплачены все налоги.

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Холодильники ждут дешевых контейнеров

По данным Росстата, цены на электротовары и бытовые приборы в прошлом году выросли на 6,4 процента. При этом, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), люди в 2020 году старались покупать более бюджетные модели.

В нынешнем году рост цен на бытовую технику, как ожидается, будет выше прошлогоднего. Дело в том, что стоимость логистики в январе 2021 года по сравнению с октябрем 2020-го выросла, по данным АКОРТ, на 600 процентов. Причина — в удорожании контейнерных перевозок из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Причем перевозок как морских, так и железнодорожных.

— Повышение цен на перевозки, в основном морские, носит временный характер, — убежден глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

По словам эксперта, все дело в пандемии. В 2020 году контейнеры, которые приходили из стран Юго-Восточной Азии в Европу, долго не разгружались. Плюс экспорт из самой Европы из-за ковида резко снизился, потому что остановилось производство. В результате контейнеры не отправлялись обратно, возник их переизбыток в одной точке планеты и недостаток в другой. В результате этого недостатка и повысились цены. Через полгода, по словам Андрея Карпова, они должны нормализоваться.

— Но сами цены на бытовую технику жестко привязаны к доллару. Если он продолжит расти, следом и они вырастут — несмотря на то, что много техники сейчас собирается в России, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Ведь комплектующие линии сборки — все равно импортные.

Золотые квадратные метры

В Москве самый большой рост цен произошел на рынке жилья. Здесь цены поднялись на 20– 30 процентов в зависимости от сегмента. Больше всего традиционно подорожали квартиры комфорткласса — так сейчас застройщики называют привычный эконом.

— Причин подорожания сразу несколько. Пожалуй, главная — это ослабление рубля и ввод налогов на доходы с депозитов, процент по которым и так ниже инфляции, — пояснил член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев. — Многим стало очевидно, что держать сбережения в рублях глупо, потому что они обесцениваются. Однако и доллар то растет, то снижается. Логично, что люди стали вкладываться в недвижимость.

Виктор Кудрявцев добавляет:

— Цены «разогрела» и льготная ипотека. Ее ввели, чтобы поддержать строительную отрасль — один из драйверов российской экономики. Спрос на жилье тут же вырос, а вместе с ним, разумеется, и цены. При этом серьезно подорожала и вторичка, потому что она составляет альтернативу первичному рынку. Кому дорого брать новостройку, покупает вторичное жилье, но его владельцы, видя ажиотаж, тут же поднимают цены. В этом году, по мнению эксперта, рост цен продолжится.

— Во-первых, льготная ипотека до 1 июля сохраняется. Во-вторых, доллар по-прежнему неустойчив, а значит, люди не станут его в ажиотаже скупать и будут вкладываться во что-то более надежное. В-третьих, в Москве сейчас растет спрос на аренду жилья: город отходит от последствий пандемии, внутренние мигранты возвращаются. А ведь квартиры большинство покупало не просто так, а чтобы сдавать, — пояснил Кудрявцев.

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Автомобильный бум

По данным аналитического агентства «Автостат», рост цен на новые автомобили в прошлом году составил в среднем от 3 до 15 процентов. Наибольший рост стоимости — в премиальном сегменте. Так, на 10–14 процентов выросла стоимость Jeep, BMW — на 7–15 процентов, Audi на 5–15. Volvo подорожал на 5–12 процентов — в зависимости от модели. Mercedes увеличил цены на 3–12 процентов.

В массовом сегменте рост цен менее выраженный, но ощутимый. Hyundai — плюс 4–5 процента, Mitsubishi — плюс 3,5–8,3 процента. Fiat — плюс 6,5–8 процентов. Активно дорожает в том числе российская Lada — она стала дороже в среднем на 7 процентов.

— Практически все автомобили, на которых мы ездим, даже, казалось бы, отечественные, — на самом деле импортные, — пояснил автоэксперт Андрей Мезенцев. — Надо отдать должное производителям, они весь прошлый год пытались как-то удержать цены на российском рынке, учитывая падающую покупательскую способность. В разной степени им это удалось. Резкого, процентов на 30, роста цен не случилось.

Вместе с тем, как пояснил эксперт, в прошлом году серьезно выросли цены на подержанные авто. Главным образом — относительно «свежие».

— Это модели возрастом до пяти лет. Все, что хорошее и «свежее», выросло в цене на 15– 20 процентов по многим моделям, и ценник движется дальше, — пояснил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. — Причин несколько. Первая — нехватка автомобилей. Вторая — цены на новые машины идут вверх. Надо признать, что на вторичке приличный дефицит, все хорошее уже давно выгребли. Все, что выходит на вторичку сейчас, уже дороже.

Аналитик агрегатора «Дром.ру» Игорь Олейников добавляет:

— Стоимость автомобилей не просто ощутимо выросла, она приближается к порогу платежеспособности покупателя.

Этот год, по мнению экспертов, может внести на авторынок успокоение. Коронавирус отступает, производители наращивают темпы производства, а значит, новых машин на рынке будет больше. Ажиотажный спрос, соответственно, может несколько снизиться.

— Но цены на все импортное — неважно, продукты это, лекарства или машины, — снижаться вряд ли будут, — считает Виктор Кудрявцев. — Можно надеяться лишь на стабилизацию цен. Хотя каких-то явных предпосылок к нему я пока не наблюдаю. Сбить цены, наверное, сможет только резкое падение спроса, а это, по-моему, не лучший вариант.

КАК У НИХ

Если сравнивать январь 2020 года и январь 2021-го, то цены в США выросли в среднем на 1,4 процента. В Китае — на 0,3 процента, в Германии — на 1 процент, в Великобритании — на 0,7 процента, в странах Евросоюза в целом — на 0,9 процента. При этом в Японии цены не поднялись, а даже несколько снизились — на 1,2 процента. В России, для сравнения, рост цен января-2021 к январю-2020 составил 5,2 процента: в 4–5 раз выше, чем в ведущих странах мира. Как вели себя цены на продукты в странах Евросоюза?

В 2020 году цены на овощи не выросли, а снизились на 1,2 процента. Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты в Европе в 2020 году увеличились на 1 процент, на фрукты — на 4,5 процента. А вот цены на масло и жиры снизились в среднем на 1,1 процента. Хлебобулочные изделия и крупы в странах ЕС подорожали на 1,1 процента. Рыба и морепродукты за 2020 год — в среднем на 1,4 процента, молочные изделия, сыры и яйца стали дороже на 0,7 процента, мясо и мясопродукты — на 1,5 процента.

В целом, по данным Росстата, продукты питания в странах Евросоюза в прошлом году стали дороже на 1,1 процента. В России — на 7,9 процента. Наша продуктовая инфляция, таким образом, обогнала европейскую более чем в 7 раз.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Инфляция в России по итогам прошлого года составила 4,9 процента и оказалась самой высокой за последние пять лет. Она сложилась выше изначального прогноза Банка России. Ощутимо за год выросли цены на крупу и бобовые (на 20,1 процента), а также на куриные яйца (15,1 процента).

Непродовольственные товары подорожали за год на 4,8 процента, больше всего — медикаменты (на 9,8 процента) и табачные изделия (8,2 процента). В этом году, как ожидается, сигареты подорожают еще на 20 процентов из-за роста акцизов. Тем не менее, по прогнозу ЦБ, общая инфляция в 2021 году снизится до 3,5–4 процента. В последующие годы, по прогнозу, она составит около 4 процентов.

РЕПЛИКА

Достичь стабильности реально

Алексей Коренев, финансовый аналитик:

— Цены выросли главным образом потому, что пандемия нарушила, а то и разрушила привычные цепочки экономических связей. Стало дороже буквально все: выращивать и перевозить продукты, торговать — выросли расходы на дезинфекцию, производить технику — выросли затраты на комплектующие. Вот вам и рост конечных цен. Это не заговор, это объективно. И что делать? Первый вариант — субсидирование всех участников производственных цепочек. Вам стало дороже перевозить товар — мы это компенсируем. Выросли затраты на дезинфекцию — компенсируем и это. Вы спросите: а где деньги взять?

А в ФНБ — Фонде национального благосостояния — нашей всероссийской кубышке. Ведь для таких случаев она и создавалась. Так вот, случай уже наступил.

Второй вариант — «вертолетные» деньги. Их сейчас раздают во всем мире, чтобы стимулировать спрос и «перезапустить» экономику. Причем в отличие от России дают всем подряд, а не только семьям с детьми. Только когда в экономику придет много «вертолетных» денег, она заработает с новой силой, и наши доходы станут адекватны новым ценам. Иными словами, не цены упадут, а доходы вырастут.

Третий способ достижения стабильности — ждать роста цен на нефть. Да, они растут, и это прекрасно. Чем дороже нефть, тем больше денег в нашей экономике, тем быстрее растут зарплаты.

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