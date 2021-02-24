Производство налаживается, спрос растет

После снятия ограничений спрос среди населения на разные категории товаров и услуг заметно вырос, а для потребителей появляются все более необычные предложения. Например, в столице открылся первый магазин без кассиров. Москвичка Елена Генжур решила посетить его и купить там продукты / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

По данным Банка России, в январе 2020 года инфляция в столице составила 4,3 процента. Этот показатель оказался ниже, чем в целом по России.

Инфляция в Центральном федеральном округе, по мнению аналитиков банка, за этот же период составила 5,1 процента годовых, а в целом по стране — 5,2 процента.

Как утверждается в официальном информационно-аналитическом отчете, влияние на динамику оказывали преимущественно временные факторы, в том числе реализация отложенного спроса, ослабление рубля в предыдущие месяцы и снижение предложения на отдельных продовольственных рынках.

Москва медленно, но верно выходит из карантинной «спячки», и чем больше людей ходят в кафе, магазины и кинотеатры, тем выше поднимаются цены, например, на такси. Процесс естественный. Производство только оживает, а потребление потихоньку растет.

Банковский прогноз обещает в столице пик инфляции в марте.

— Я наблюдаю другую картину. Цены на товары ежедневного спроса выросли гораздо больше, чем на приведенные банком четыре процента с небольшим, и достаточно просто заглянуть в ближайший продовольственный магазин, чтобы это увидеть. Непонятно, как получились такие цифры, — говорит доктор экономических наук Никита Кричевский.

Эти расхождения эксперт объясняет тем, что инфляция в данном случае — в некотором роде искусственная цифра, которую обществу предложили «сверху». Как во времена Иосифа Сталина, когда взяли и решили на уровне правительства, что доллар будет относиться к рублю как 1 к 4, а не 1 к 14, как диктовал рынок.

По словам эксперта, для масштабного наблюдения за инфляционным процессом по всем российским регионам нужны соответствующие ресурсы. А их в настоящее время ни у какого банка, даже у центрального, по сути, нет. И регионы у нас по экономическому развитию очень разные.

Показатели ускорения или замедления инфляции, которые могут оказаться приемлемыми, например, в Тамбовской области или Еврейском автономном округе, могут совершенно неверно отражать положение дел в Москве или в Краснодаре.

— Мне вообще формулировка «инфляция в Москве растет медленнее, чем в каких-то иных регионах» точной не кажется,— комментирует доктор экономических наук Валентин Катасонов. — Дело в том, что сам термин «инфляция» отнюдь не синоним слов «рост цен». Этот показатель означает баланс между денежной и товарной массой в пределах национальной экономики. То есть подсчитанное как раз «в целом по стране». Поэтому говорить, что в Москве одна инфляция, в Питере другая, а в Екатеринбурге третья, не стоит.

Кроме того, Валентин Катасонов считает, что не стоит воспринимать столичный регион как отдельное суверенное государство с собственной экономикой. В отдельно взятом крупном городе происходят те же процессы, что и во всей России. Тем более что рядовые граждане, профессионально экономикой не занимающиеся, все равно судят о благополучии страны по соотношению собственной зарплаты к ценникам в магазинах.

Тем временем в столице продолжается улучшение эпидемической ситуации. Это улучшило положение малого и среднего бизнеса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Шибанов, директор центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО–РЭШ:

— Основная идея промониторить ситуацию с инфляцией отдельно в разных регионах страны в том, что у нас везде очень разные потребительские корзины. Где-то потребляется больше продовольствия, а где-то, наоборот, услуг или других материальных благ. То, что столица потребляет больше услуг, и создает разницу в цифрах.

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