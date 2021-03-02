Позеленеть можно: Центробанк запустит ипотеку с заботой об экологии

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

В 2021 году Центральный банк России начнет эксперимент по введению «зеленой» ипотеки. Кредиты под низкий процент будут давать на квартиры в домах, построенных по энергосберегающим технологиям.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. По его словам, граждане, решившие купить жилье в «зеленом» доме, могут рассчитывать на снижение ипотечной ставки. А еще на скидки по ипотеке, если они переоборудуют существующий объект для повышения его энергоэффективности.

— Сначала нам еще предстоит дать определение, что такое «зеленый» дом, «зеленая» квартира и «зеленая» ипотека, — отметил чиновник.

Исполнительный директор строительной компании Евгений Закревский пояснил, что энергоэффективными можно считать здания с пониженным потреблением энергии на отопление.

— Практически все дома, которые сейчас строятся в Москве, в той или иной степени энергоэффективны, — говорит Евгений Сергеевич. — Все окна в новостройках пластиковые, очень много зданий с вентилируемым фасадом — все это детали так же сберегают тепло. Радиаторы, как правило, биметаллические — у них выше теплоотдача. Уже давно не используются проекты, которые предусматривают батареи, утопленные в наружных стенах, — такие греют не только помещение, но и улицу.

Эксперт утверждает, что у многих покупателей жилья в новостройке велик шанс приобрести квартиру по «зеленой» ипотеке, если ее введут.

— Будем надеяться, что «зеленая» ипотека станет стимулировать строительство домов из кирпича, которое в Москве практически прекратилось как нерентабельное. Кирпичные стены держат тепло лучше, чем другие, — добавил Закревский.

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