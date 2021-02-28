Банки рассказали об изменениях ставок по вкладам весной

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Некоторые российские банки готовы предложить клиентам специальные весенние акции по вкладам, однако большинство кредитных организаций не планирует повышать ставки. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ряда кредитных организаций.

Так, «Россельхозбанк», ОТП и «Альфа-банк» уже анонсировали повышение ставок в феврале. О запуске вкладов с повышенной ставкой сообщил и банк «Открытие».

Весенние акции с повышенными ставками готовят для клиентов «Новикомбанк», «Уралсиб», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», а также «Санкт-Петербург».

В свою очередь банк «Дом.РФ» планирует в ближайшее время поднять на 0,2–0,5 процентных пункта ставки по основной линейке вкладов.

МИнБанк планирует в ближайшее время рассмотреть аналогичный вопрос. РНКБ, «Русский Стандарт», «Зенит», «Ак Барс», «СМП Банк» не собираются повышать ставки, так как считают свои предложения соответствующими рынку.

В ВТБ заявили, что уровень ставок на рынке сохранится из-за поддержания ключевой ставки ЦБ РФ. При этом «Хоум Кредит» и Сбербанк не раскрыли своих планов относительно изменения ставок по вкладам.

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский предположил, что до конца года ставки по вкладам будут «плавно расти», передает РИА Новости.

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