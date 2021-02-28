Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Банки рассказали об изменениях ставок по вкладам весной
Фото: moscow-live.ru

Банки рассказали об изменениях ставок по вкладам весной

Анастасия Колоскова

Общество

Некоторые российские банки готовы предложить клиентам специальные весенние акции по вкладам, однако большинство кредитных организаций не планирует повышать ставки. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ряда кредитных организаций.

Так, «Россельхозбанк», ОТП и «Альфа-банк» уже анонсировали повышение ставок в феврале. О запуске вкладов с повышенной ставкой сообщил и банк «Открытие».

Весенние акции с повышенными ставками готовят для клиентов «Новикомбанк», «Уралсиб», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», а также «Санкт-Петербург».

В свою очередь банк «Дом.РФ» планирует в ближайшее время поднять на 0,2–0,5 процентных пункта ставки по основной линейке вкладов.

МИнБанк планирует в ближайшее время рассмотреть аналогичный вопрос. РНКБ, «Русский Стандарт», «Зенит», «Ак Барс», «СМП Банк» не собираются повышать ставки, так как считают свои предложения соответствующими рынку.

В ВТБ заявили, что уровень ставок на рынке сохранится из-за поддержания ключевой ставки ЦБ РФ. При этом «Хоум Кредит» и Сбербанк не раскрыли своих планов относительно изменения ставок по вкладам.

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский предположил, что до конца года ставки по вкладам будут «плавно расти», передает РИА Новости.

Читайте также: Названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров

банкипроцентные ставкивесна
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте