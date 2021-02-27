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Названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров

Анастасия Колоскова

Рынок труда

Одну из самых высоких зарплат для пенсионеров обещает вакансия менеджера по телефонным продажам. Человек может зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сервис «Работа.ру», который составил список самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда для сотрудников предпенсионных и пенсионных лет.

При этом уточняется, что в обязанности сотрудника будут входить звонки по готовой базе владельцев автомобилей, которых нужно будет приглашать на бесплатную диагностику. Согласно требованию работодателя, сотруднику не обязательно иметь опыт работы, а звонки он может совершать из дома в любой точке России и ближайшего зарубежья.

Согласно исследованию, до 100 тысяч рублей может зарабатывать медсестра в многопрофильном столичном медцентре. Для этого ей необходим опыт работы, высшее или среднее профессиональное образование, а также наличие действующего сертификата «Сестринское дело». На такую же зарплату может претендовать инженер-геодезист в строительной компании в Москве, автослесарь-автомеханик, а также швея на фабрике.

Помимо этого, зарплату до 120 тысяч рублей в месяц предлагают семейной паре, готовой помогать по хозяйству в загородном доме, имеющей аналогичный опыт. Соискателям придется заниматься уборкой, стиркой, работой в огороде и бане, а также ухаживать за газоном и домашними животными. В их обязанность также будет входить подготовка квадроцикла и снегохода.

Исследование было проведено в феврале 2021 года среди около 200 тысяч вакансий, уточняет ТАСС.

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