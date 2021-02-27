Названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров

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Одну из самых высоких зарплат для пенсионеров обещает вакансия менеджера по телефонным продажам. Человек может зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сервис «Работа.ру», который составил список самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда для сотрудников предпенсионных и пенсионных лет.

При этом уточняется, что в обязанности сотрудника будут входить звонки по готовой базе владельцев автомобилей, которых нужно будет приглашать на бесплатную диагностику. Согласно требованию работодателя, сотруднику не обязательно иметь опыт работы, а звонки он может совершать из дома в любой точке России и ближайшего зарубежья.

Согласно исследованию, до 100 тысяч рублей может зарабатывать медсестра в многопрофильном столичном медцентре. Для этого ей необходим опыт работы, высшее или среднее профессиональное образование, а также наличие действующего сертификата «Сестринское дело». На такую же зарплату может претендовать инженер-геодезист в строительной компании в Москве, автослесарь-автомеханик, а также швея на фабрике.

Помимо этого, зарплату до 120 тысяч рублей в месяц предлагают семейной паре, готовой помогать по хозяйству в загородном доме, имеющей аналогичный опыт. Соискателям придется заниматься уборкой, стиркой, работой в огороде и бане, а также ухаживать за газоном и домашними животными. В их обязанность также будет входить подготовка квадроцикла и снегохода.

Исследование было проведено в феврале 2021 года среди около 200 тысяч вакансий, уточняет ТАСС.

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