Специалист рассказал, что могут выплатить пенсионерам помимо пенсии

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Кроме страховой, социальной или госпенсии власти выплачивают несколько дополнительных сумм определенным категориям пенсионеров. Об этом рассказал руководитель Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

— Ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой отечественной войны и членам их семей, а также пострадавшим вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, лицам с инвалидностью любой группы, детям-инвалидам и некоторым другим лицам, — сообщил он.

Специалист отметил, что выплата индексируется каждый год 1 февраля, в этом году она увеличилась на 4,9 процента. Для различных категорий граждан размер ежемесячной денежной выплаты разный.

Биезбардис рассказал, что дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги получают герои СССР и России, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты государственных премий и чемпионы олимпийских игр. Для них выплаты составляют от 250 процентов до 415 процентов от социальной пенсии.

Также, по словам эксперта, большая часть россиян, которые родились, начиная с 1967 года, имеет право на выплаты из пенсионных накоплений, формировавшихся у них с 2002 по 2014 годы. Эти выплаты можно получить при достижении «старого» пенсионного возраста и выполнении ряда условий, передает агентство «Прайм».

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