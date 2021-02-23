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Специалист рассказал, что могут выплатить пенсионерам помимо пенсии
Фото: pixabay.com

Специалист рассказал, что могут выплатить пенсионерам помимо пенсии

Юлия Курганова

Общество

Кроме страховой, социальной или госпенсии власти выплачивают несколько дополнительных сумм определенным категориям пенсионеров. Об этом рассказал руководитель Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

— Ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой отечественной войны и членам их семей, а также пострадавшим вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, лицам с инвалидностью любой группы, детям-инвалидам и некоторым другим лицам, — сообщил он.

Специалист отметил, что выплата индексируется каждый год 1 февраля, в этом году она увеличилась на 4,9 процента. Для различных категорий граждан размер ежемесячной денежной выплаты разный.

Биезбардис рассказал, что дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги получают герои СССР и России, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты государственных премий и чемпионы олимпийских игр. Для них выплаты составляют от 250 процентов до 415 процентов от социальной пенсии.

Также, по словам эксперта, большая часть россиян, которые родились, начиная с 1967 года, имеет право на выплаты из пенсионных накоплений, формировавшихся у них с 2002 по 2014 годы. Эти выплаты можно получить при достижении «старого» пенсионного возраста и выполнении ряда условий, передает агентство «Прайм».

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