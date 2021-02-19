Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Наследуемость и индексация: эксперт рассказал о будущей накопительной пенсии
Фото: moscow-live

Наследуемость и индексация: эксперт рассказал о будущей накопительной пенсии

Елена Фролова

Общество

Одним из принципов добровольной накопительной пенсионной системы должна стать наследуемость этих средств. Об этом в беседе Nation News рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Инициативу, касающуюся обновления накопительной пенсионной системы, собираются внести на рассмотрение в Госдуму до середины декабря текущего года. Над новым законопроектом работают сотрудники министерства финансов. Благодаря этому нововведению у граждан появится возможность за счет личных взносов формировать дополнительные источники финансирования будущих пенсий.

Как объяснил Валерий Рязанский, старая накопительная система оказалась недостаточно подготовленной, однако она обладает большим преимуществом: она заставила людей задуматься о будущих финансах.

— Появились культура отношения к пенсии, системы государственных гарантий, государственной аккредитации всех частных пенсионных фондов, — отметил эксперт.

По его словам, теперь стало ясно, как должна выглядеть обновленная накопительная пенсионная система. К примеру, главными принципами новой накопительной системы должны стать добровольность, сохранность, корпоративность, прозрачность и наследуемость.

Тем временем ФАН сообщило о том, что с 1 апреля россиян ждет очередное повышение пенсий, которое пройдет в рамках плановых индексаций пенсионных выплат. Повышение коснется получателей социальных пенсий. Эти выплаты увеличатся на 2,6 процента.

Помимо этого, это затронет и граждан пенсионного возраста, не выработавших достаточный стаж для получения страховой пенсии по старости, либо тех, у кого недостаточное число пенсионных баллов для начисления страховой пенсионной выплаты. Вместо этого им будет назначена социальная пенсия.

Читайте также: Эксперт дал советы, как заработать вторую пенсию

индексациянаследствопенсия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте