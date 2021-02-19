Наследуемость и индексация: эксперт рассказал о будущей накопительной пенсии

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Одним из принципов добровольной накопительной пенсионной системы должна стать наследуемость этих средств. Об этом в беседе Nation News рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Инициативу, касающуюся обновления накопительной пенсионной системы, собираются внести на рассмотрение в Госдуму до середины декабря текущего года. Над новым законопроектом работают сотрудники министерства финансов. Благодаря этому нововведению у граждан появится возможность за счет личных взносов формировать дополнительные источники финансирования будущих пенсий.

Как объяснил Валерий Рязанский, старая накопительная система оказалась недостаточно подготовленной, однако она обладает большим преимуществом: она заставила людей задуматься о будущих финансах.

— Появились культура отношения к пенсии, системы государственных гарантий, государственной аккредитации всех частных пенсионных фондов, — отметил эксперт.

По его словам, теперь стало ясно, как должна выглядеть обновленная накопительная пенсионная система. К примеру, главными принципами новой накопительной системы должны стать добровольность, сохранность, корпоративность, прозрачность и наследуемость.

Тем временем ФАН сообщило о том, что с 1 апреля россиян ждет очередное повышение пенсий, которое пройдет в рамках плановых индексаций пенсионных выплат. Повышение коснется получателей социальных пенсий. Эти выплаты увеличатся на 2,6 процента.

Помимо этого, это затронет и граждан пенсионного возраста, не выработавших достаточный стаж для получения страховой пенсии по старости, либо тех, у кого недостаточное число пенсионных баллов для начисления страховой пенсионной выплаты. Вместо этого им будет назначена социальная пенсия.

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