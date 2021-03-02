Эксперт назвал два возможных источника индексации пенсий работающим пенсионерам

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Источниками индексации пенсий работающим пенсионерам в РФ могут стать увеличение дефицита государственного бюджета и неиспользованные министерствами и ведомствами средства за минувший год; налоговую систему рассматривать не приходится. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил экономист, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости сообщила, что правительство ищет источники финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле. Она добавила, что в зависимости от того, кому будет производиться индексация — всем работающим пенсионерам или по категориям, — затраты из федерального бюджета, по оценкам экспертов, могут составлять от 400 миллиардов до более одного триллиона рублей.

— Источники финансирования могут быть различными... Я вижу два основных: увеличение дефицита государственного бюджета и мобилизация тех бюджетных средств, которые не использованы различными министерствами и ведомствами. У нас ежегодно, когда подводятся итоги исполнения бюджета, оказывается, что около триллиона рублей не использовано. Вот этот остаток может быть использован для финансирования Пенсионного фонда, — сказал Колганов.

Также он подчеркнул, что рассматривать источником финансирования налоговую систему не придется. По словам Колганова, даже если она будет изменена, это произойдет не ранее чем через год и «текущее положение дел не затронет».

Эксперт добавил, что в случае если индексация пенсий не состоится, то сильного «финансового удара» работающим пенсионерам это не нанесет.

— Но с точки зрения морально-психологической, ситуация складывается нелогично. Работающие пенсионеры — люди, которые исправно, дополнительно вносят средства в Пенсионный фонд. И вот именно тем, кто вносит средства в Пенсионный фонд, пенсию не индексируют. В данном случае правительство исходит из того, что неработающим пенсионерам гораздо сложнее: у них нет дополнительных источников доходов. Им надо индексировать пенсию в первую очередь, — отметил эксперт.

Колганов считает, что повышать пенсии неработающим пенсионерам за счет неиндексации работающим неправильно. Это ухудшает социально-психологическую атмосферу в стране, добавил он.

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