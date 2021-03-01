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В Совфеде предложили включать службу по призыву в пенсионный стаж
Фото: Алексей Орлов / «Вечерняя Москва»

В Совфеде предложили включать службу по призыву в пенсионный стаж

Ростислав Зубков

Общество

Сенаторы изучают возможность включения военной службы по призыву в пенсионный стаж. Об этом в понедельник, 1 марта, заявила замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

— Мы над этим работаем. Служба по призыву не подразумевает выбора гражданина — все обязаны ее пройти, — сказала Бибикова в ходе вебинара, прошедшего на базе центральной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Помимо этого, Бибикова напомнила о том, что с 1 апреля социальные пенсии в России должны быть проиндексированы на 2,6 процента. Право на эти выплаты имеют граждане, которым не положена страховая пенсия по старости, инвалидности ввиду отсутствия необходимого страхового стажа и пенсионных коэффициентов. При этом сенатор отметила, что социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже общеустановленного срока выхода на пенсию. Об этом пишет РИА Новости.

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