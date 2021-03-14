Борьба с теневой экономикой: как расширенный доступ к банковской тайне скажется на россиянах

Фото: Пресс-служба ФНС / nalog.ru

Расширенный доступ к банковской тайне со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) не приведет к серьезным проблемам добросовестных налогоплательщиков. Для них ничего не изменится. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заведующий кафедрой экономической безопасности, аудита и контроллинга РГУ имени Косыгина, кандидат экономических наук Валерий Сенков.

Борьба с серой экономикой

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что с 17 марта банки будут обязаны предоставлять ряд документов в налоговую в течение трех дней после поступления запроса от фискального органа. Речь идет о копиях паспортов клиентов, копиях доверенностей на распоряжение денежными средствам, копиях договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также о копиях карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Налоговики продолжают бороться с серой экономикой, отмечает Сенков. Свои действия ФНС фактически проводит в рамках дорожной карты «Совершенствование налогового администрирования», принятой в 2014 году.

— ФНС — это фактически современная IT-компания, которая в рамках цифровизации всех процессов администрирования будет генерировать данные из разных регистров. Сейчас уже есть онлайн-кассы, летом будет прослеживаемость товаров. Продолжается процесс маркировки всех товарных групп, который закончится к 2024 году. Современные программные комплексы имеют и будут иметь доступ к ЗАГС и другим базам данных, — объяснил эксперт.

Необходимо обеспечить сохранность информации

С одной стороны, это упростит налоговое администрирование, говорит Сенков. Например, по его словам, уже сейчас можно получить тот же налоговый вычет при покупке имущества, отправив заявление через личный кабинет налогоплательщика. Налоговики при этом сами проверят возможность подтверждения или неподтверждения вычета.

А с другой стороны, подмечает специалист, все эти базы данных должны быть правильно сохранены, чтобы не было поводов манипулирования конфиденциальной информацией.

Задача обеления экономики, таким образом, выполняется полным ходом. Схем уклонения от уплаты налогов становится все меньше, добавляет Сенков. И в целом граждане, ведущие честно свой бизнес и платящие вовремя налоги, усиление фискального контроля на себе не ощутят. Да и тем же чиновникам нет необходимости подтверждать соответствие своих доходов и расходов, не говоря уже об обычных людях.

Пора задуматься о повышении финансовой грамотности

Другое дело, что в текущих условиях заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени Косыгина советует не заниматься решением налоговых вопросов нелегально. Например, с помощью так называемых решальщиков.

— «Решал» осталось много, а возможностей решить — практически нет. Если мы говорим о юридических лицах, то налогоплательщик должен отстаивать свою позицию в рамках закона, быть грамотным, видеть арбитражную практику. Когда мы говорим о физических лицах, речь идет о двух аспектах: финансовой грамотности и доверии к государству, — отметил собеседник «ВМ».

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