Налоговой предоставят расширенный доступ к банковской тайне

Фото: Нина Степанова, «Вечерняя Москва»

Налоговым органам России с 17 марта 2021 года предоставят расширенный доступ к банковской тайне.

Банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей в течение трех дней после поступления запроса от налогового органа.

Также кредитные организации будут обязаны предоставить информацию о клиенте на электронном или бумажном носителе.

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева отметила, что перечень информации, которая составляет банковскую тайну, расширился.

Данное решение принято с целью повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий, сообщает РИА Новости.

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