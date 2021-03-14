Налоговой предоставят расширенный доступ к банковской тайне
Налоговым органам России с 17 марта 2021 года предоставят расширенный доступ к банковской тайне.
Банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей в течение трех дней после поступления запроса от налогового органа.
Также кредитные организации будут обязаны предоставить информацию о клиенте на электронном или бумажном носителе.
Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева отметила, что перечень информации, которая составляет банковскую тайну, расширился.
Данное решение принято с целью повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий, сообщает РИА Новости.
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