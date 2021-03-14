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В ЦБ рассказали, как поступить с фальшивой купюрой
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В ЦБ рассказали, как поступить с фальшивой купюрой

Татьяна Плотникова

Финансы

При обнаружении денежной купюры, подлинность которой вызывает сомнения, нельзя использовать ее в расчетах — это может быть истолковано как попытка сбыта фальшивых денег. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказала начальник управления департамента наличного денежного обращения Банка России Татьяна Александрова.

Эксперт уточнила, что сомнительную банкноту следует отнести в кредитную организацию, где ее проверят или отправят на экспертизу в Центробанк. Подобная экспертиза проводится бесплатно.

Можно сравнить подозрительную купюру с эталоном. Сведения о признаках подлинности банкнот и способах их проверки изложены на официальном сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Александрова подчеркнула, что в России сохраняется стабильно низкий уровень подделки денег — семь фальшивок на миллион банкнот в обращении. При этом чаще всего преступники подделывают купюры по 2000 и 5000 рублей, цитирует эксперта агентство «Прайм».

Ранее юрист предупредил о поддельных COVID-паспортах.

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